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7 ildeki sel zararları tespit ediliyor

GÜNDEM 02.07.2022, 09:16
7 ildeki sel zararları tespit ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Batı Karadeniz Bölgesi’nde selden etkilenen 7 il için hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün hasar tespit verilerine göre Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel afetine ilişkin toplamda 18’i bağımsız bölüm olmak üzere 13 bina yıkılmış, 28’i bağımsız olmak üzere 11 bina ağır hasar almış, 1794’ü bağımsız olmak üzere 509 binada hafif hasar meydana geldi. 2030’u bağımsız bölüm olmak üzere 522 binada herhangi bir hasar saptanmamıştır. 38’si bağımsız olmak üzere 20 bina acil yıkılacaklar kategorisine alındığı bildirildi.    

Batı Karadeniz’de yoğun yağışlar sebebiyle sel felaketi yaşanmış; birçok bölge selden etkilenmişti. Sel felaketine maruz kalan Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, ve Bartın’da devletin tüm kurumları, vatandaşın sıkıntısını gidermek ve derdini çözmek için acil olarak çalışmalarına başladı.

Yoğun mesai harcayan ekipler, bir yandan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü, hasar tespit verilerini paylaştı.

13 Bina Yıkıldı, 11 Bina Ağır Hasarlı, 509 Bina Az Hasarlı, 20 Bina Acil Yıkılacak

Toplam 13 binanın yıkıldığı, 11 binanın ağır hasarlı, 509 binanın da az hasarlı olduğu 7 ilde, 20 bina acil yıkılacaklar listesine alındı.

KASTAMONU

Bakanlığın Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından Kastamonu’nun Bozkurt, Merkez, Azdavay, Cide, Devrekani, Hanönü, İnebolu ilçelerinde meydana gelebilecek talepler için 20 ekiple hasar tespit çalışmalarına başlandığı, gelen ihbar ve talepler doğrultusunda 12 ilçe ve 60 köy/mahallede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.

Bunların içerisinden İnebolu ilçesine bağlı Çaydüzü, Çatalzeytin ilçesine bağlı Hacıreis ve Kızılcakaya köylerine ve Bozkurt İlçesi Bayramgazi köyünün belirli bir mevkisine ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Kastamonu’da 271 binadan 7’sinin yıkıldığı, 2 ağır hasarlı, 133 az hasarlı, 124 hasarsız ve 5 acil yıkılacak bina olduğu aktarıldı.

BARTIN

Bartın ilinde Merkez, Hasankadı, Kozcağaz, Kemerköprü bölgeleri ile Ulus ilçesinde meydana gelen yağışlar sonrasında gelen ihbar ve talepler doğrultusunda 10 ekip ile hasar tespit çalışmalarına başlandığı, yapılan incelemede 2 adet istinat duvarının yıkıldığının tespit edildiği ve ilgili belediyeye gerekli tedbirleri alması için bilgi verildiği vurgulandı.

Bartın’da 318 binadan 3’ünün yıkıldığı, 7 ağır hasarlı, 235 az hasarlı, 70 hasarsız ve 3 acil yıkılacak bina olduğu aktarıldı.

KARABÜK

Karabük ilinde 10 ekip ile çalışmaların devam ettiği, Yenice ve Eskipazar ilçelerinden gelen talepler doğrultusunda yapılan hasar tespit çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

Karabük’te 109 binadan 3’ünün yıkıldığı, 18 az hasarlı, 79 hasarsız ve 7 acil yıkılacak bina olduğu aktarıldı.

DÜZCE

Düzce ili Akçakoca, Yığılca, Kaynaşlı, Beyköy, Merkez ilçelerinden gelen talepler doğrultusunda 8 ekip ile çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Düzce’de 89 binadan yıkılan ve ağır hasarlı bina olmadığı, 80 az hasarlı, 6 hasarsız ve 3 acil yıkılacak bina olduğu aktarıldı.

BOLU

Bolu Merkez ve Mengen ilçelerinde 13 köyden gelen talepler doğrultusunda 3 ekiple çalışmalar devam etmektedir.

Bolu’da 77 binadan yıkılan ve ağır hasarlı olmadığı, 9 az hasarlı, 66 hasarsız bina olduğu; 2 acil yıkılacak bina olduğu aktarıldı.

SİNOP

Sinop’ta hasar tespit çalışmaları için ilk etapta 10 kişi, 5 ekip ve 5 araçla hazır bulunulduğu, ekiplerin takviye olarak hazır bekletildiği belirtildi. Türkeli ilçesi Çatakgüney köyü camii için hasar tespit çalışmasının yollar açıldığında hemen yapılacağı; Sinop ili İncedayı mahallesinde istinat duvarının çöktüğü, Sinop Belediye Başkanlığı tarafından gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Sinop’ta herhangi bir hasar tespit edilmediği aktarıldı.

ZONGULDAK

Zonguldak Gökçebey ilçesinde gelen taleplere istinaden hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı, vatandaşlardan gelecek ihbar ve talepler için 5 ekibin hali hazırda bekletildiği kaydedildi.

Zonguldak’ta herhangi bir hasar tespit edilmediği aktarıldı.

İlbank Altyapı Çalışmalarına İlişkin Detaylar Şu Şekilde Paylaşıldı:

KASTAMONU

Bozkurt: Ezine Çayı üzerindeki geçici köprünün DSİ tarafından kaldırması sonucu şehrin Yılmaz mahallesine su verilemiyor. Yılmaz mahallesine su verilebilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Abana: Şehri besleyen kuyu-depo terfii hattı zarar görmüştür. Devam eden içme suyu projesi kapsamında yeni açılan derin kuyudan şehre su verilmeye başlanmıştır.

İnebolu: Şehri besleyen Başköy kaptajı zarar görmüş, ihtiyaç halinde kullanılan ilave derin kuyudan şehre kısmen su verilmeye başlanmıştır.

Şenpazar: Meydana gelen kısmi arızalar giderilmiştir.

Çatalzeytin, Azdavay, Küre, Doğanyurt, Devrekani, Cide: An itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

SİNOP

Ayancık: Yapılan çalışmalarda altyapıdan kaynaklı bir sorun oluşmadığı bilgisi alınmıştır.

Türkeli: Belediye tarafından altyapı çalışmaları devam etmekte olup, İLBANK tarafından malzeme tedariği yapılmaktadır.

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