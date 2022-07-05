7 ilde 'Nefes Operasyonu': 214 gözaltı kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tütün mamulü, makaron kaçakçılığı yapan suç gruplarına yönelik operasyonda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sigara kaçakçılarına karşı 7 ilde operasyon başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda açıklama yapan Bakan Soylu, "Nefes Operasyonu" kapsamında 214 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi.

Bakan Soylu, "Operasyon, 6 ay süren bir takip ve yapılan analizler sonucu gerçekleştirilmiş, 8 suç grubu deşifre edilmiş ve bu suç gruplarının tedarik ve dağıtım zincirleri de ortaya çıkarılmıştır" dedi.

8 suç örgütünün çökertilmesine yönelik bir operasyon başlatıldığını duyuran Bakan Soylu, "Bu suç gruplarının tedarik grupları da öğrenilmiştir. Bu operasyon tütün ve makaron kaçakçılığına yönelik ilk büyük operasyondur. Son 5 yılda yakalanan kaçak sigara 3,8 milyon pakete düştü. Saha baskısıyla bu rakam düşmeye devam ediyor. Bu karşılık organize suç örgütleri yeni yöntemlere yöneldi. 8 suç grubu tespit edilmiş ve 615 adreste arama yapılmıştır. 214 kişinin 7 ilde gözaltına alınmıştır. Bu operasyonla birlikte 524 milyon lira vergi kaybının önüne geçilmiştir" diye konuştu.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1544190630263414788