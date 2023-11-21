7 ilde Narkogüç: 13 gözaltı

Zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Sabah saatlerinde 7 ilde "Narkogüç-36" operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1726831572093980964