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7 günde tamamlanan Esendal Sokağı hizmete açıldı

GÜNDEM 30.03.2024, 15:45
7 günde tamamlanan Esendal Sokağı hizmete açıldı

İzmit Belediyesi 7 gün gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamladığı Kadıköy Mahallesi Esendal Sokağın açılışını gerçekleştirdi KOCAELİ (İGFA) - Modern ve konforlu bir İzmit için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, bir sokağı daha güzelleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy Mahallesi Esendal Sokak’ta gerçekleştirilen yenileme ve aydınlatma çalışmaları 7 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını dile getirdiler. Estetik ve modern bir görünüme kavuşan Esendal Sokağın açılış töreni gerçekleştirildi. 

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Esendal Sokağın açılış programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Göreve geldiğimizden bu yana halkımızın parasını halkımız için kullanmaya çalışıyoruz. Ranta değil, birilerinin ceplerine değil gerçekten samimiyetle yolumuza devam ediyoruz. Bu kentin sokaklarını hak ettiği hale getirmek ve insanlarımızı konfora kavuşturmak adına gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. 

“KENDİ REKORUMUZU KIRDIK”

Bugün bu sembolik açılışı bilerek yapıyoruz. Ramazan’da oruçlu olmasına rağmen fedakarca çalışan bir ekibimiz var. Kimseyi mağdur etmemek için sabahlara kadar çalıştılar. Kendi rekorlarını kırarak 7 gün gibi çok kısa bir sürede bu kadar büyük bir ana caddeyi elektrik hatlarıyla, kaldırımlarıyla, asfaltıyla ve birçok işiyle bitirmeyi başardılar. Akça Camii Caddesini 13 günde bitirmiştik şimdi kendi rekorumuzu kırdık. 

“İNSANLARI GÜLÜMSETEN SOKAKLAR”

Bu yaptığımız sokaklar sadece bir üstyapı çalışması değil. Sadece kaldırım taşı döşemiyoruz, sadece asfalt atmıyoruz. O sokaklara bir ruh katıyoruz. Aydınlatma direklerimiz kentte moda oldu. Atatürk ve Türk Bayraklı direklerimiz markamız oldu. Birçok vatandaş sokaklarına bu direk çalışmasından istiyor. Yeni dönemde daha fazla sokak aralarına girerek bu çalışmaların sayısını arttıracağız. Kentte bu tür yıllarca el sürülmemiş, insanları mutsuz eden sokaklardan insanları gülümseten sokaklara geçiş yapacağız. 

“KENDİ ÖZ GÜCÜMÜZLE İŞLERİMİZİ YAPIYORUZ”

Ekonomik kriz var ama şikayet edip kenarda oturmak yerine kolları sıvadık ve kendi öz gücümüzle işlerimizi yapıyoruz. Hem tasarruflu hem ekonomik bir şekilde kendi öz gücümüzle sokaklarımızı tamamlayabileceğimizi gördük.  Diğer sokaklarımızı da yine kendi öz gücümüzle güzel bir şekilde yenilemek istiyoruz. Daha fazla hizmetleri bu kente kazandırmak istiyoruz. Sokağımız kentimize hayırlı uğurlu olsun. Fen İşleri Müdürümüz Burak Güreşen ve tüm emekçi arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

BÖLGE ESNAFINDAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR 

Bölge sakinlerinden Mekanik Motor’un işletmecisi Nuri Tunç adlı vatandaş, ‘Yeryüzündeki tüm güzelliklerin altında kadınların imzası vardır’ demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu güzel eserde de sizin büyük katkınız var. Sizin nezdinizde tüm belediye emekçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Gece 03.00’lara kadar durmadan mesai yaptılar. Gerçekten can siperane çalıştılar, kısa zaman içerisinde bizleri de mağdur etmeden sokağı teslim ettiler” diyerek Başkan Hürriyet’e çiçek takdiminde bulundu.

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