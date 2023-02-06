7 gün 'Milli Yas' ilan edildi

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri de etkileyen yıkıcı ve can kaybının olduğu iki büyük deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle ulusal yas ilan etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler dolayısıyla 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan, ulusal yas ilanını sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağıtım için bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurum, kuruluş ve ofislere, bilgi için de TBMM Başkanlığı'na gönderdiği yazısında, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıyaa çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadelerini kullandı.