Son Dakika

6G hazırlıkları sürüyor

Yerlilik ve millilik anlamında bu yıl atılacak önemli bir adımın Türksat 6A olduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu da yakında uzayda olacağını söyledi. Uraloğlu, 5G çalışmaları sürerken, 6G teknolojisinin hazırlıklarına da devam edildiğini kaydetti.İSTANBUL

GÜNDEM 17.03.2024, 12:44
6G hazırlıkları sürüyor

Yerlilik ve millilik anlamında bu yıl atılacak önemli bir adımın Türksat 6A olduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu da yakında uzayda olacağını söyledi. Uraloğlu, 5G çalışmaları sürerken, 6G teknolojisinin hazırlıklarına da devam edildiğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Terminal İstanbul projesi ile İstanbulun binlerce girişimciye ev sahipliği yapan bir çekim merkezi olacağını vurguladı.

Terminal İstanbul projesinin İstanbul'u bilişim ve yüksek teknoloji dünyasının önemli bir merkezi haline getireceğini belirten Uraloğlu, Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, bugün bilgi üretmeyen, ürettiği bilgiyi ürüne dönüştüremeyen ülkelerin gelişmeleri artık mümkün değil. Bunun için dijital toplum olmalı ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamalıyız. Dijital toplum, sadece internet erişimine sahip olmayı değil, aynı zamanda dijital becerilere sahip bireylerin ve işletmelerin var olduğu bir toplumu da ifade ediyor. dedi.
 
Bakan Uraloğlu, dijital okuryazarlığın da bu noktada son derece önemli olduğunu belirterek, İnternet dünyasında karşılaştığı bilgileri güvenilir kaynaklardan teyit ederek, hakikatin ve gerçeğin peşinde, bilinçli bir kullanıcı olmanın her zamankinden daha hayati bir önem arz etmekte olduğunun altını çizdi.

İLK YERLİ VE MİLLİ UYDU YAKINDA UZAYDA  
Fiber altyapı uzunluğunu bu yıl 600 bin kilometreye yükseltmeyi planladıklarını ifade eden Uraloğlu, 2028 yılına kadar da bunu 850 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Ulaştınma ve Altyapı Bakanlığı olarak yerli, milli ve özgün üretime de büyük önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Bir yandan 5G ile ilgili çalışmalarda yerli ve milli çerçevede ilerlerken, bir yandan da 6G teknolojisinin hazırlıklarına başladık" dedi.

Bakan Uraloğlu, "5G altyapıları için kritik öneme sahip, 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5Gye özel yönetim, servis ve yazılım ürünleri geliştirdiklerini belirterek, Akıllı fabrika uygulamaları, özel endüstriyel mobil şebekeler, 5G destekli çevrim içi uzaktan ameliyat gibi, çok sayıda yenilikçi projeye de imza attık. Yerlilik ve millilik anlamında bu yıl atacağımız önemli bir adım da; Türksat 6Adır. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu da yakında uzayda olacak" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 29 76
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 29 43
6. Başakşehir 30 42
7. Antalyaspor 30 41
8. A.Demirspor 30 39
9. Alanyaspor 30 39
10. Rizespor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 29 36
13. Kayserispor 30 36
14. Gaziantep FK 30 34
15. Konyaspor 30 33
16. Ankaragücü 30 33
17. Hatayspor 29 30
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Ahlatçı Çorum FK 27 45
4. Kocaelispor 27 45
5. Bodrumspor 27 44
6. Sakaryaspor 26 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Keçiörengücü 27 32
12. Manisa FK 27 31
13. Ümraniye 26 30
14. Tuzlaspor 27 27
15. Adanaspor 26 27
16. Şanlıurfaspor 26 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 28 55
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 28 43
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 29 25
18. Luton Town 29 22
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Girona 29 62
3. Barcelona 28 61
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 28 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 28 42
8. Valencia 27 40
9. Getafe 29 38
10. Las Palmas 28 37
11. Osasuna 29 36
12. Villarreal 28 35
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Sevilla 28 28
16. Rayo Vallecano 28 26
17. Celta Vigo 28 24
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 28 10