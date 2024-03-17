6G hazırlıkları sürüyor

Yerlilik ve millilik anlamında bu yıl atılacak önemli bir adımın Türksat 6A olduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu da yakında uzayda olacağını söyledi. Uraloğlu, 5G çalışmaları sürerken, 6G teknolojisinin hazırlıklarına da devam edildiğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Terminal İstanbul projesi ile İstanbulun binlerce girişimciye ev sahipliği yapan bir çekim merkezi olacağını vurguladı.

Terminal İstanbul projesinin İstanbul'u bilişim ve yüksek teknoloji dünyasının önemli bir merkezi haline getireceğini belirten Uraloğlu, Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, bugün bilgi üretmeyen, ürettiği bilgiyi ürüne dönüştüremeyen ülkelerin gelişmeleri artık mümkün değil. Bunun için dijital toplum olmalı ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamalıyız. Dijital toplum, sadece internet erişimine sahip olmayı değil, aynı zamanda dijital becerilere sahip bireylerin ve işletmelerin var olduğu bir toplumu da ifade ediyor. dedi.



Bakan Uraloğlu, dijital okuryazarlığın da bu noktada son derece önemli olduğunu belirterek, İnternet dünyasında karşılaştığı bilgileri güvenilir kaynaklardan teyit ederek, hakikatin ve gerçeğin peşinde, bilinçli bir kullanıcı olmanın her zamankinden daha hayati bir önem arz etmekte olduğunun altını çizdi.

İLK YERLİ VE MİLLİ UYDU YAKINDA UZAYDA

Fiber altyapı uzunluğunu bu yıl 600 bin kilometreye yükseltmeyi planladıklarını ifade eden Uraloğlu, 2028 yılına kadar da bunu 850 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Ulaştınma ve Altyapı Bakanlığı olarak yerli, milli ve özgün üretime de büyük önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Bir yandan 5G ile ilgili çalışmalarda yerli ve milli çerçevede ilerlerken, bir yandan da 6G teknolojisinin hazırlıklarına başladık" dedi.

Bakan Uraloğlu, "5G altyapıları için kritik öneme sahip, 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5Gye özel yönetim, servis ve yazılım ürünleri geliştirdiklerini belirterek, Akıllı fabrika uygulamaları, özel endüstriyel mobil şebekeler, 5G destekli çevrim içi uzaktan ameliyat gibi, çok sayıda yenilikçi projeye de imza attık. Yerlilik ve millilik anlamında bu yıl atacağımız önemli bir adım da; Türksat 6Adır. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu da yakında uzayda olacak" diye konuştu.