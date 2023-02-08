66 yaşındaki kadın 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı

İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK) ve I.S.A.R, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken depremden 40 saat sonra 66 yaşındaki Şennur Teyze'yi enkazdan çıkarmayı başardı. Şennur Teyze'nin gülümseyen yüzü ekipleri duygulandırdı.HATAY (İGFA) - İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK), I.S.A.R ile birlikte deprem sonrası en ağır hasar alan şehirlerden olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaşan ilk ekip oldu.



Bölgeye gider gitmez arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekip vatandaşların umudu olurken enkaz altında kalan Şennur Teyze’yi yoğun çalışmalar sonucu kurtardı.

Kurtarma çalışmaları sırasında 40 saat sonra ekipleri gören Şennur Teyze’nin yıkıntılar arasından gülümseyen yüzü, ekipleri duygulandırdı.

Bölgede birçok enkaz alanına yetişmeye çalışan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.