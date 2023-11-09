61 bin 885 arı kovanına şeker desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Arı Yetiştiricileri İçin Beyaz Şeker Destekleme Projesi” kapsamında arı yetiştiricilerine beyaz şeker desteği veriliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli doğal florası, ekilen yem bitkileri ve diğer tarım alanları dikkate alındığında önemli bir arıcılık potansiyeline sahip. Hayata geçirdiği projelerle tarımı ve çiftçiyi her zaman destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdide arı yetiştiriciliği yapan vatandaşlara yüzde 50 hibeyle beyaz şeker desteklemesi yapıyor. Vatandaşlar, İzmit’teki A Takımı Deposundan “Arı Yetiştiricileri İçin Beyaz Şeker Destekleme Projesi” kapsamında şekerlerini alıyor.

175 BİN KG ŞEKER DAĞITILACAK

Proje dahilinde Muhtarlık Dairesi Başkanlığı tarafından 729 arı yetiştiricisinden talep alınmış, 61 bin 885 adet arı kovanı destekleme kapsamına alınmıştır. Bir arı yetiştiricisinin maksimum 51 arılı kovanı 300 kilogram beyaz şekerle desteklenecek. 5 milyon 250 bin TL maliyeti olan projede toplamda 175 bin kilogram beyaz şekerin dağıtımı yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden ve Gölcük Selimiye Köyünde arıcılık yapan Ahmet Çolak, “Bu projenin çok iyi bir destek olduğu kanaatindeyiz. Arıcı arkadaşlarımız bu projeden oldukça memnun. Arıcılık bu bölgede oldukça revaçta, birçok insanımız bu işi yapıyor. Son dönemde arıcılıkta bal olmayışı bizim için sıkıntılı bir durumdu. İşte bu desteklerle ayakta durmaya çalışıyoruz” dedi. 1983 yılından bu yana arıcılık yaptıklarını belirten Mehmet Çakır, “Arıcılığın güçlenmesi ve devam edebilmesi için bu tür destekler gereklidir. Kışın özellikle arıların beslenmesi gerekiyor. Arının gücünü çoğaltmak için şekerleme lazım. Özellikle ilkbahardaki beslemeden sonra yazın ayçiçeğine yaydıktan sonra verim oldukça artıyor” şeklinde konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR ARICIYA HER ZAMAN DESTEK VERDİ”

30 yıldır arıcılıkla iştigal ettiğini ve Arıcılar Birliği Denetim Kurulu Üyesi olduğunu belirten Adem Yamak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin arıcılara malzeme ve diğer birçok farklı ürünlerde destek verdiğini ifade etti. Yamak, “Büyükşehir Belediyesi, plastik tabandan tutun plastik kovana kadar, bal dinlendirme ve ısıtma makinesine kadar bize her türlü desteği verdiler ve hala da destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz şimdi de bize şeker desteğinde bulunuyor. Son zamanlarda değişen mevsimsel şartlardan dolayı arılardaki bakım masraflarımız çoğaldı. Mesela kestane balı yöremizde çok olur. En değerli ballarımızdan birisidir. Çiçekler haziranın başında açması gerekirken haziranın ortasında açtı. Haziranın ortasında açması ile bu sefer yağmur yağdı ve ballarımızın kalitesi düştü. Artık az balımız oluyor, arısını güzel besleyip, sağlam yetiştirebilirsen yani kuvvetli arı yetiştirebilmek için bu şeker takviyesi şarttır” dedi.