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‘6 Şubat’ta Yaşadıklarımızı Sizler Yaşamayın’

GÜNDEM 18.11.2023, 18:02
‘6 Şubat’ta Yaşadıklarımızı Sizler Yaşamayın’

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’nin düzenlediği Sivil Sesler Festivali'nde konuşan Hatay Ayağa Kalkıyor Platformu'ndan Ayhan Kara, Hatay depremini, Hatay Ayağa Kalkıyor Kent Meclisi'ni, Hatay Ortak Meselemiz Derneği'ni anlattı.egehurbakis.com (İZMİR İGFA)
STGM’nin düzenlediği Sivil Sesler Festivali'ne davet edilen Hatay Ayağa Kalkıyor Platformu'ndan Ayhan Kara, 6 Şubat gecesi saat 04.17'nin milat olmak zorunda olduğunu söyledi.  Çok büyük sorumluluklar taşınması gerektiğini kaydeden Kara, "Deprem doğadan geliyor ama şiddetini biz belirliyoruz.  50 yıl boyunca hazırladık.  O bulutlar bu yağmurları getiriyor. Hiçbir şey öğrenmemişiz. Ben inanıyorum ki Hatay depremi yeryüzünün en uzun süren depremidir. Yıkılmayan on binlerce bina var. Önce bu binalar kalkacak. Bu sadece yüzeysel temizlik. Acımız taptaze. Hiçbir ülke bu felaketin üstünden tek başına gelemez.

6 Subat’ı hayal bile edemezdik. Bir şehrin yarısı yok oluyor. Sorgulamalar yapmak lazım. Kendimiz ile yüzleşmemiz lazım. Sulak arazilere inşaat izni verildi. Bir göl kurutuldu. Amip Gölü imara açıldı. Asi Nehri'nin bütün yataklarına ve çürük zeminlere izin verildi. 5 kat kaldırılabilecek zeminlere 10 katlı binalar yaptırıldı. Depremden bir ay önce tatbikat yapıldı. Önlemler için ise adımlar atılmadı. Atatürk’ün Hatay’a bakış açısını biliyoruz.’ Benim şahsi meselemdir’ demişti. Biz de dedik ki, ortak meselemiz olsun. 145 Hatayseveri bir araya getirdik. Hatay Ortak Meselemiz Derneği'ni kurduk. Üyelerimiz ile faaliyetler düzenliyoruz" diye konuştu.

Sivil seslerin çok önemli olduğuna işaret eden Ayhan Kara, "156 sivil örgüte çağrıda bulundum. Bir araya gelelim. Hatay’ı ayağa kaldıralım. Hatay Ayağa Kalkıyor Kent Meclisi ile her alanda 156 sivil örgütle birlikte çalışıyoruz. Toplantılar yapıyoruz. İnsanı düşünmezseniz, istediğiniz kadar şehiri  ayağa kaldırmak boştur. İnsan ve toplum. Bina ve Şehir. Bir bütünlük halinde düşünürsek memleketimizi eski ruhuna kavuştururuz" açıklamasını yaptı.

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