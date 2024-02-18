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6 mürettebatlı batan gemiden 1 cansız beden çıktı!

GÜNDEM 18.02.2024, 10:55
6 mürettebatlı batan gemiden 1 cansız beden çıktı!

Geçtiğimiz Perşembe günü İmralı Adası'nın güneybatısında 6 mürettebatı ile birlikte 51 metre derinliğe gömülen "Batuhan A" adlı kargo gemisinde bir kadın personelin naaşı su yüzüne çıkartıldı. Bölgede Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra 700'den fazla kişinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - İmralı Adası'nın güneybatısında, Bursa Karacabey ilçesinin kuzeyi 4 mil açığında 69 metre uzunluğundaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi 15 Şubat Perşembe sabahı saat 6.32'de 6 Türk mürettebatı ile birlikte batmıştı. Deniz Kuvvetleri, sonar cihazı ile gemiyi 51 metre derinlikte tespit ederken, kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede gemide görevli bir personelin naaşı su yüzeyine çıkartıldı.

Deniz Kuvvetlerimiz tarafından BATUHAN A isimli kargo gemisinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG AKIN’da görevli dalgıçlarımız tarafından iki dalış yapılarak kargo gemisinde görevli bir personelin naaşı su yüzeyine çıkartıldı ve Sahil Güvenlik birimlerine teslim… pic.twitter.com/XKtAo1HIHn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2024

Milli Savunma Bakanlığı, TCG AKIN’da görevli dalgıçlar tarafından iki dalış yapılarak kargo gemisinde görevli aşçı olarak çalışan kadın bir personelin naaşının su yüzeyine çıkartıldığını ve cesedin Sahil Güvenlik birimlerine teslim edildiğini duyurdu.

Deniz Kuvvetleri tarafından 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlenen cesedin Karacabey Kurşunlu Limanı'na getirildikten sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği kaydedildi. Kılınç'ın cenazesinin defnedilmek üzere Adana'nın Karataş ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan cesedin bulunduğu bölümün alt katında dalgıçlar tarafından tarama çalışmalarının yanı sıra 700'den fazla kişinin katılımıyla arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, mürettebatın aileleri ile bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında aileleri bilgilendirdi.

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