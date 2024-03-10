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6 bin TL’nin altında vizesiz bahar tatili!

GÜNDEM 10.03.2024, 17:30
6 bin TL’nin altında vizesiz bahar tatili!

Bahar tatili yapmak isteyenler için vizesiz ya da kapıda vize ile giriş yapılabilecek, gidiş – dönüş uçak biletleri 6 bin TL’nin altında uygun fiyatlı rotaları sizler için derledik.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun.com, mart ayında keyifli bir yurt dışı tatili yapmak isteyenler için gidiş-dönüş uçak bileti 6 bin TL’nin altındaki en güzel rotaları derledi. İşte ENUYGUN’un 5 günlük bir seyahat için araştırdığı gidiş-dönüş uçak bileti 6 bin TL’nin altındaki harika şehirler....

1.685 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA LEFKOŞA

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çipli kimlikle giriş yapabildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa, listesinde ilk sırasında yer aldı.

Mart ayında 5 günlük bir tatil için uçak biletlerini 1.685 TL’den almanın mümkün olduğu Lefkoşa’ya giderseniz Büyük Han, Selimiye Camisi olarak da adlandırılan St. Sophia Katedrali, Venedik Sütunu, Derviş Konağı ve Etnografya Müzesi mutlaka görmeniz gereken yerler.

Seyahatinizde hellim peynirli lezzetler, peynirle hazırlanan mantı piruhu ve kolokası tatmalısınız.

2.702 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SARAYBOSNA

Listesinin ikinci sırasında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna var.

Mart ayı için gidiş – dönüş uçak biletlerini 2.702 TL’den başlayan fiyatlarla almanın mümkün olduğu şehirde gezilecek yerlerin başında Başçarşı geliyor. Şehre gitmeyi tercih ederseniz keşif listenizde Umut Tüneli, Latin Köprüsü, Gazi Hüsrev Bey Camisi, Sarajevo City Hall ve Bjelašnica Dağı da yer almalı.

Şehrin en ünlü lezzetleriyse şüphesiz Boşnak böreği ve trileçe.

3.881 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA TİFLİS

Tiflis, Mart ayında Türkiye'den sık ziyaretçi alan ülkelerden biri. Tiflis’e gitmek isterseniz uçak biletlerinizi 3.881 TL’den başlayan fiyatlara almanız mümkün.

Modern yaya köprüsü Bridge of Peace, Sameba Katedrali ve Narikala Harabesi şehirde görülmesi gereken cazibe merkezlerinin başında geliyor. Teleferik ile Narika’ya çıkmak ise şehirden dönmeden mutlaka tatmanız gereken bir deneyim.

Gürcü mantısı hinkali ve peynirli pide çeşidi haçapuri Tiflis’te sizi kendine çekecek lezzetler.

4.039 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLAR ÜSKÜP

Sıradaki öneri de vize işlemleriyle yormayan ve pasaportla giriş yapılabilen Balkan şehri Üsküp. Gidiş - dönüş uçak biletlerinizi 4.039 TL’den başlayan fiyatlarla alabileceğiniz Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Üsküp Türk Çarşısı, Taşköprü, Matka Kanyonu ve Üsküp Kalesi mutlaka görülmesi gereken yerler.

Arnavut böreği, Makedon salatası ve kaymaçina Üsküp’ün öne çıkan lezzetlerinden.

4.971 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA ŞARM EL-ŞEYH

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kapıda vize alarak girebildiği Şarm El Şeyh, tüm dünyadan dalış meraklılarının favori destinasyonlarından. Her mevsim denize girilebilen Şarm El-Şeyh’e uçak biletlerinizi 4.971 TL’den başlayan fiyatlarla alabilirsiniz. Dalışın yanı sıra şehri de keşfetmek isterseniz Ras Muhammed Milli Parkı, Mustafa Camii ve Azize Katerina Manastırı şehrin görülesi noktaları.

Ortadoğu mutfağının lezzetli yemeklerinden falafel, babagannuş, tabule ve ülke mutfağının en ünlü yemeği koshari denenmesi gereken lezzetler.

5.132 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA İSTANBUL – PODGORİTSA

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa vizesiz giriş yapılabilen en güzel yerlerden olmasıyla öne çıkıyor. Gidiş – dönüş uçak biletlerinizi 5.132 TL’den başlayan fiyatlara alabileceğiniz Podgoritsa’da, Milenyum Köprüsü, Bağımsızlık Meydanı, Njegosev Park, Saat Kulesi, Podgoritsa Niagara Şelaleleri ve İsa’nın Dirilişi Katedrali görülmesi gereken yerler.

Lezzetli köfte cevapi ve taze deniz mahsulleri Podgoritsa’da mutlaka tadılması gerekenler.

5.445 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA BELGRAD

Gidiş – dönüş uçak biletlerinizi 5.445 TL’den başlayan fiyatlara alabileceğiniz Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da mart ayında sizi ılık bir hava karşılayacak. Şehirde Belgrad Kalesi, Belgrad Sarayı, Beyaz Saray, Rakovica Manastırı ve Aziz Mark Kilisesi gibi pek çok anıtsal yapı bulunuyor. Belgrad Kalesi ve çevresini içeren Kalemegdan, Belgrad’ın en çok ziyaretçi alan turistik bölgelerinden.

Belgrad seyahatinde cevapi köfte, Balkan şinitzeli, börek çeşidi burek ve içinden marmelatların taştığı hamur işi krofneyi tadabilirsiniz.

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