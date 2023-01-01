6 bin 500 ışık yılından 2023'e 'merhaba'

Türkiye Uzay Ajansı, James Webb Uzay Teleskobu tarafından görüntülenen 'Yaratılış Sütunları' ile 2023 yılına 'merhaba' dedi.ANKARA (İGFA)- James Webb Uzay Teleskobu tarafından görüntülenen Yaratılış Sütunları, Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından "Yeni yıldızlar, yeni umutlar" başlığıyla paylaşıldı.

2023 yılına Yaratılış Sütunları ile 'merhaba' diyen TUA, paylaşımında, "Bu alan Kartal Bulutsusu içinde ve Dünya’ya yaklaşık 6 bin 500 Işık Yılı uzaklıkta bulunuyor. Yakın kırmızı öte bölgede çekilen görüntülerde, alanda bulunan yoğun gaz ve toz bulutu dikkat çekiyor. Görsel olarak güzel bir görüntü sunmasının yanı sıra bu alanı asıl özel kılan şey bir yıldız oluşum bölgesi olması. Sütunlar üzerindeki akışkan görüntü yeni oluşan yıldızların uzaya fırlatmış olduğu materyallerden kaynaklanıyor. Kırmızı parlak noktalar ise daha birkaç yüz bin yaşındaki genç yıldızlara ait" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/tuajans/status/1609258753806970881