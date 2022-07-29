5G İstanbul Havalimanı'ndan yayılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G ihalesinin 2023 yılında yapılacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, Dünyanın transit merkezi İstanbul Havalimanı'nda başlatılan 5G kıvılcımını 3 babayiğit operatörün çalışmaları ve vizyonuyla Türkiye'nin dört bir yanına yayacaklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanında 5G ile ilgili gelinen süreci kamuoyu ile paylaştı.

Bakanlık olarak, bütün sektörlerde olduğu gibi haberleşme alanlarındaki gelişimleri de yakından takip ettiklerini belirten Karaismailoğlu, Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturmak için büyük bir çaba gösterdiklerini belirtti.

"Ulaştırmada olduğu gibi ülkemizin haberleşme altyapısını da devlet aklıyla planlıyor, akademik, bilimsel zeminde değerlendiriyor ve kamu-özel sektör iş birlikleriyle hayata geçiriyoruz" diyen Bakan Karaismailoğlu, "20 yıldır neyin sözünü verdiysek yerine getirmenin özgüveniyle çalışmalarımıza, başkalarının hayalini bile kuramadığı yatırımlarla devam ediyoruz. Haberleşme sektöründeki, 5G de tabi bunlardan biri. Bilgi ve iletişim teknolojileri, son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve tüm dünya çapında etkisini giderek artırıyor. Bu hızlı gelişim ile birlikte klasik çalışma, düşünme, eğlenme yöntemleri değişiyor, yaşam yeni şekilleriyle elektronik ortama taşınıyor" diye konuştu.

Hedeflerinin dünyayla rekabet edecek hızı milletimize sunmak ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, 5G'nin bağlantılı araçlar, arttırılmış gerçeklik ve gelişmiş video ve oyun gibi yeni kullanım durumlarını mümkün kılarak hem profesyonel hem de kişisel yaşamları tamamen yeniden şekillendireceğini söyledi.

Özellikle mobil telefonların, insanoğlunun en sık kullandığı teknolojilerden biri olduğu için, mobil teknolojilerin de olanca hızıyla geliştiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Henüz 4G, 4,5G teknolojileri insan hayatına yeni girmişken, bir anda 5G teknolojilerinin içinde bulduk kendimizi. Hatta şimdiden 6Gyi konuşuyoruz. Gelecekte hedeflenen veri akışında 5Gnin dahi hız ve güvenlik hedeflerini karşılayamayacağını düşünüyoruz. Bu bakımdan, elektronik haberleşme şebekelerimizde yerli ve milli donanım ve yazılımların kullanılması, sadece cari açığın azaltılması değil, aynı zamanda günümüzde ülkelerin savunma ve güvenlik politikaları açısından da önemlidir" dedi.

5G'nin dünyada son 2 yıldır kullanılmaya başlandığını ve ilk olarak 4G altyapısı üzerindeki geliştirmelerle sunulan ve sonrasında standartları belirlenen beşinci nesil iletişim altyapısı olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, 5G teknolojisinin iletişim sektöründe getireceği yeniliklerini de şöyle sıraladı:

"Elektronik haberleşme sektörünü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminden ileri bir boyuta taşıyacak 5G teknolojisinin makineler arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, medikal, makine öğrenmesi, robotik gibi pek çok alanda yenilikler getirmesi beklenmektedir. 5Gdeki düşük gecikme süreleri ile robotik, akıllı araçlar ve akıllı ulaşım sistemleri gibi gecikmeye duyarlı yenilikçi hizmetlerin sunulması kolaylaşacaktır. 5G, otomotiv, sanayi, enerji, sağlık, tarım, medya ve eğlence gibi birçok alanda dijital dönüşümü hızlandırarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve kullanılmasında etken olacaktır. Pandeminin ilk zamanlarını hatırlayın. Milyonlarca kişi evden çalışmaya ve okumaya geçerken, hızlı, güvenilir internet temel bir ihtiyaç haline geldi. Milyonlarca vatandaşımız evden çalıştığı dönemde Türkiye'deki mevcut altyapı tıkır tıkır işledi. Bankacılık faaliyetleri için artık bankalara gidip saatlerce beklemiyoruz. Devlet kurumlarıyla olan işlerimizi e-Devlet üzerinden çözüyoruz. Kısaca hayatımızı internet ile kolaylaştırıyoruz. Elbette bu gelişmeleri bilgi toplumu olma yolunda önemli adımlar olarak görüyoruz".

Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması için yüksek teknolojiye ve katma değerli ürünlere ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, 5G'nin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinin etkileyeceği dikey sektörlerde dijital dönüşümün etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasını hedeflediklerini belirterek, "Bu dönüşüm esnasında geliştirilecek katma değeri yüksek yerli üretim teknoloji ve uygulamaların ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağının bilincindeyiz. Bilgi teknolojileri sektörümüzün geleceğini şu 3 başlık altında ele alıyoruz; yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka. Kritik bir sektör olarak tanımladığımız bilişim sektörünü bu üç fazda başarıya ulaştırarak, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunarak, özgün ve yenilikçi üretimle küresel değer zincirlerindeki payımızı arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca 5Gyi sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil, ülkemizin milli güvenliği açısından da öncelikli konular arasında görüyoruz. 5Gde daha yüksek yerlilik oranlarına erişmek için çalışıyoruz. Ülkemizin siber güvenliğine, yani mahremiyetine sahip çıkıyoruz. Biz büyüyen, gelişen, küresel rekabette liderliğe oynayan bir ülkeyiz. Göz önündeyiz, dostumuz da var düşmanımız da. Ve günümüzde siber saldırılarla ele geçirilmeye çalışılan hassas veriler ülkelerin de milletlerin de bir nevi DNAsıdır. Türkiyenin teknolojiyi sadece tüketen değil, asıl olarak tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyaya pazarlayan bir ülke haline gelmesini hedefliyoru" diye konuştu.

AVRUPA'NIN BİRİNCİSİ İSTANBUL HAVALİMANI 5G'Lİ HAVALİMANI OLDU

Haberleşme alanında çok önemli aşamaların geride bırakıldığına dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G teknolojisinin dönüşümünün büyük bir organizasyon olarak düşünülmesi gerektiğini aktardı.

Halkımızın 5g teknolojisine kavuşmasına az kaldı diyen Karaismailoğlu, rekorlardan rekorlara koşan, İstanbul Havalimanının almadığı ödül, kırmadığı rekorun kalmadığını ifade ederek, "İstanbul Havalimanında günde ortalama Bin 400 uçak, günde ortalama 230 bin yolcu İstanbul Havalimanını kullanıyor. 8 Temmuz'da bin 422 uçuş ile tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Rekorlara, dünya çapında birinciliklere doymayan İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı oldu. Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı bugün 5Gli havalimanı oluyor. İstanbul Havalimanında belirlenen bölgelerde 5G kapsaması ve altyapısı operatörlerimizce sağlanmış abonelere 5G sinyali verilmesi için gerekli ön hazırlıklar tamamlandı. Operatörlerin 5G uygulamaları ve uygulama alanlarındaki gecikme, hız gibi avantajları gözlemleyebileceğimiz çalışmalar da hazırlandı. Bugün burada yerli teknoloji şirketlerimizin kurduğu stantlarda Türkiyenin 5G yolculuğunda geldiği aşamayı göreceğiz" dedi.