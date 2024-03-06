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5G'de hedef 2026

GÜNDEM 06.03.2024, 16:39
5G'de hedef 2026

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2017 yılına vizyonunu belirlediklerini ve bu kapsamda ulaştırma altyapısına 272 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisine geçiş için uygun piyasa şartlarını beklediklerini anlattı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UFEST kapsamsında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen Civil Ankara 2024 etkinliğinde üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda başlayan etkinlikte konuşan Uraloğlu, üniversitelerle yaptıkları işbirlikleri sayesinde dünyadaki birçok yeniliği de takip etme imkanına sahip olduklarını söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremleri dolayısıyla bölgeyi ziyaret ettiğin anımsatan Uraloğlu, ikinci depremi bizzat yaşadığını belirterek, Orada gözlemlerim oldu. İki tane bina var. Bir tanesinde hiçbir sıkıntı yok, neredeyse çatlağı yok. Diğeri ise yerle bir olmuş. Onun için biz mühendislerin, mimarların bu anlamdaki hassasiyeti kıymetli en ufak bir ayrıntı çok sayıda insanın hayatına mal olabilir. Onun için her şeyiyle dikkatli yapmalıyız dedi.

Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşabildiği önemli bir coğrafyada bulunduğuna da dikkat çeken Uraloğlu, "Burada yaklaşık 40 trilyon dolarlık bir gayret safi milli hasıla, yaklaşık 1,5 milyar insan ve yine yaklaşık 8,5 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Böyle bir coğrafyada bulunuyoruz." diye konuştu. Uraloğlu, doğu batı ekseninde ticaretin geliştiğine işaret ederek, doğu-batı ekseninde Kuzey, Orta ve Güney koridorlarının olduğunu anlattı.

Bakan Uraloğlu, Güney Koridor'un şu anda en aktif kullanılan koridor olduğunu belirterek, "Orta Doğu'daki karışıklıklardan ve onun devamında Süveyş Kanalı'ndan ticari gemilerin geçmesindeki oluşan sıkıntılardan dolayı Ümit Burnu dolaşılıyor. 35 gün giden mal 45 günde gidebiliyor. Bu Orta Koridor'dan gittiği zaman bu demir yoluyla çok daha kısa sürelerden gidebiliyor. Buradaki kapasiteyi artırmamız gerekir. Kalkınma Yolu koridoru var. Bu da Irak'ın Hav Limanı'ndan başlayıp ülkemize 1200 kilometrelik demiryolu ve otoyol. Burada ciddi şekilde çalışıyoruz. Projeleri bitirme aşamasında getirme noktasında önemli bir mesafe aldık." dedi.

ULAŞTIRMA ALTYAPISINA 272 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAĞIZ

Uraloğlu, Kara, demir, hava ve deniz yolu ile haberleşmenin kendilerinin ilgi alanlarında olduğunu anımsatarak, Ancak şunu bilin; biz yarını değil, 2028'i değil, biz 2035'i değil, 2053'ü değil, biz 2071'i artık planlıyoruz. Bugün 2071'leri planlayan bir ülkede yaşıyoruz. Bunda da Cumhurbaşkanımızın açtığı ufuk gerçekten kıymetlidir. Bu süreçte de ulaştırma altyapısına 272 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz. Ağırlıklı olarak demiryollarına yatırım yapmayı hedefliyoruz dedi.  Son 22 yılda 4 bin kilometre demir yolu yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, ancak bu yatırım yeterli görmediklerinin altını çizdi. Uraloğlu, Ülkemizi demir ağlarla tekrar örmeliyiz. Her şeyiyle hem güvenli, hem konfor hem daha çevreci. Ayrıca süper hızlı trene geçeceğiz. Ankara İstanbul arasında 80 dakika seyahat edeceğiz. Proje çalışmalarına başladık. Tamamen yeni bir hat. Bunu 2028'e kadar projesini bitirip yapım çalışmalarına başlarız diye planladık. Bu 350 bin saat hızda olacak. Bu sadece ulaşım aracının Türkiye'ye kazandırılması değildir. Aynı zamanda 350 kilometre saat hızla seyahat eden bir tren teknolojisini de bu vesileyle ülkemize kazandırmaktır." Diye konuştu. Uraloğlu, milli elektrikli trenin 3 set halinde hizmet etmeye başladığını söyleyerek, seri üretime de başladıklarını bu trenlerin demir yollarında çok görüleceğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, ülkenin bölünmüş yol ağını 29 bin 500 kilometreye çıkardıklarını bildirerek, ayrıca teknolojik köprüler ve tüneller inşa ettiklerini kaydetti. Türkiye'nin inşaat sektöründe yapamayacağın imalat olmadığını bildiren Uraloğlu, uluslararası ödül alan Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zigana Tüneli ve Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü gibi projeleri yaptıklarına dikkat çekti.

TÜRKSAT 6AYI HAZİRANDA YÖRÜNGESİNE FIRLATACAĞIZ

İstanbul'da yapılan Çamlıca Kulesi'nin de mühendislik eseri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, yerli ve milli iletişim araçlarının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Türkksat 6A uydusunu da yakın zamanda uzaya göndereceklerinin altını çizen Uraloğlu, "Şu anda bizim 5 tane haberleşme uydumuz var, 6'ncıyı Türksat 6Ayı göndereceğiz. Bu ay içinde yer teslimini yapmayı planlıyoruz. Haziranda yörüngesine göndermeyi planlıyoruz. Afrika'nın ve Orta Doğu'nun önemli bir bölümünü kapsayacak. Türkiye'de geniş bant abone sayımız ise 94,3 milyon, nüfusumuzu geçti. Fiber ağ uzunluğumuz 549 bin kilometreye erişti, buna da yatırım yapıyoruz. 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz, muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz. Öte yandan İstanbul'da havalimanıyla Hasdal arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik bir bölümde akıllı ulaşım sistemlerini bir akıllı yolla deneyelim istiyoruz." diye konuştu.
 

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