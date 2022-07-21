57'inci ATAK envanterde

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen T-129 ATAK helikopter ile birlikte 57'nci ATAK helikopteri envantere girdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Faz-2 konfigürasyona sahip 57. T-129 ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığını duyurdu.

Milli Savuma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopterinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine alındığı belirtildi.

Bakanlık, envantere giren helikopterin Millî IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopteri olma özelliğini taşıdığı bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1550080738166554625