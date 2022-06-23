57 hava aracıyla müdahale sürüyor

Bakan Kirişci’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bakan Kirişci’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Beklentimiz düne göre rutubetin nispeten daha yüksek olacağı. Hava sıcaklığı da yine 23 ila 34 derece arasında değişecek. Burada tabii AFAD’ımızın esas sorumluluğunda ama bu bilgiyi paylaşmakta yarar var. AFAD’ımız bu çalışmalarıyla gücümüze güç katıyor, 103 aile, 274 birey vatandaşımız zarar görmesinler diye yangına yakın yerlerde konutları, işyerleri olan vatandaşlarımız tahliye edilmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl biz gerçekten bir hadiseyi hep birlikte yaşadık. Bu coğrafyada yaklaşık 50 bin 500 hektarlık alanda yüreklerimiz yandı. Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz bu konuda boş durmadı. Bunların özellikle 28 bin 500 hektarlık olan kısmı kendiliğinden bir doğal gençleştirme sürecine dahil edildi. 510 hektarlık kısmında da biz fidan dikme işlemlerine başladık.

İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak. Temennimiz bugün akşama doğru bu konuda daha olumlu, daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz. Bu yönde temennilerimiz var. Bu kontrol altına alınıp, soğutma işlemleri tamamlanıp, bu yangın meselesi bittikten sonra bu alanlar için tekrar herhangi bir spekülasyona meydan vermeden, buralarda ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecektir. Geçen yıla dair ve bu yıl için bizim Orman Genel Müdürlüğü olarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak tahsisini gerçekleştirdiğimiz, mevzuat açısından bütün sürecini tamamlamış olduğumuz her türlü tahsis işlemini biz dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik. Bu konularda her türlü spekülasyona kapalı olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Sabahleyin, dün, bugün buralarda tatilini geçiren bütün vatandaşlarımızdan biz helallik istiyoruz. Hani birilerinin helalleşmesi vardır ya. Biz bu manada helallik istiyoruz. Çünkü onlar buraya tatillerini geçirmek üzere geldiler. Böyle bir yangın hadisesiyle birlikte neredeyse 15-20 saniyede bir hava aracımızın ikmal yapmak üzere üzerimizden uçuşu nedeniyle vermiş olduğu gürültü, bundan dolayı da biz onlardan helallik istiyoruz.

Hava araçlarımızla ilgili bilgi vermek durumdayız. 41 adet, 14ü uçak, 27'si helikopter olmak üzere bugün itibariyle 12+1 uçak ve 45 helikopterimiz var. Yani toplamda 41 olan sayı bugün 57. Biz herhangi bir şekilde uluslararası bir yardım talebinde bulunmadık. Bize yardım etme duyguları geldi. Bunların başında Katar'ın 3 adet helikopteri, Azerbaycan'ın da bir adet uçağı teklifte bulundu. Biz de bunu değerlendirdik.

48 adet helikopterimiz 13 adet uçağımız olmuş olacak sayı, 61'e çıkmış olacak. 253 arazözümüz aktif olarak kullanılıyor.

21 adet TOMA, 3 adet TOMA da jandarmadan olmak üzere vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere görev alıyor.

Binin üzerinde Orman Genel Müdürlüğü, 1600 AFAD'ın bünyesinde 2600 kamu görevlisi kahraman edasıyla mücadele veriyor.