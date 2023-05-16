561 milyon TL'lik SED hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerinin ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayı içerisinde 561 milyon 123 bin 454 TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA)- Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) verdiklerini anımsatarak, Mayıs ayı içinde 561 milyon 123 bin 454 lira SED ödemesi yaptıklarını duyurdu.

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade eden Bakan Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti.

Bakan Yanık, SED ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 178 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını kaydetti.