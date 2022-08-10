55,5 milyon araç Osmangazi Köprüsü'nden geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayının 55,5 milyona ulaştığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık olarak, 2003-2022 yılları arasında Türkiyenin ulaşım ve haberleşme altyapısına 1 trilyon 670 milyar lira yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, son 20 yıldır prestijli projelere imza atarak Türkiyeyi geleceğe taşıdıklarını aktardı. Osmangazi Köprüsü'nün bunlardan sadece biri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsünün toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolunun en önemli kesimini oluşturduğuna işaret etti.

Karaismailoğlu, Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan köprü, toplam 2 bin 682 metre uzunluğunda 1550 metre orta açıklığıyla, dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında 7'nci sırada yer aldı.

YILLIK 6.6 MİLYAR TLLİK TASARRUF

Köprünün 1 Temmuz 2016 tarihinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Açıldığı yıl Osmangazi Köprüsünden 2 milyon 123 bin araç geçerken, bu sayı 2021 yılında 11 milyona yaklaştı. 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde de 8 milyon 793 bin 955 araç Osmangazi Köprüsünü kullandı. Köprü ile zamandan yakıttan da tasarruf sağladık. Osmangazi Köprüsünün hizmete açılmasıyla; zamandan yıllık 4 milyar 670 milyon TL, akaryakıt tüketiminden yıllık 1 milyar 933 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 6 milyar 603 milyon TL tasarruf sağladık. Ayrıca, yıllık 402 bin ton da karbon salınımını azalttık. Yaptığımız yatırımlarla vatandaşlarımızı sevdiklerine, gidecekleri yere hızlı, konforlu ve güvenle ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin desteği ile yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Ülkemizi geleceğe taşıyacak projeleri teker teker hayata geçireceğiz. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Kaybedecek bir dakika zamanımız bile yok."