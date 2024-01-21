50 yıllık sorun projeyle çözüldü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 50 yıllık mülkiyet sorununu çözerek, 25 Mayıs 2021 tarihinde temelini attıkları, gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması Sign of the City Awards’ta ‘En İyi Kentsel Dönüşüm / Sağlıklaştırma Projesi’ kategorisinde ödül kazanan Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri’nin 2. etap hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.İSTANBUL (İGFA) - Anahtar teslim töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sadece Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri’nde geçmişte yapılanlara baktığınızda dahi halkçılarla, rantçılar arasındaki farkı çok net bir şekilde görür ve anlarsınız” diye konuştu.

“Dünyada, bir tek enflasyonda ve faizde bize çağ atlatan bir yönetimle karşı karşıyayız” diyen İmamoğlu, “Bir tek bu konuda ‘çağ atlattık’ sözü ya da ‘sıçradık’ sözü geçerli. O bakımdan bu koşullarda, hele hele inşaat yapmak kolay bir iş değil. Ama bütün bu koşullara rağmen, vatandaşımıza hiçbir mağduriyet yaşatmadık. Hükümetin ekonomi politikalarının faturasını, siz kıymetli hak sahiplerimizi ödetmeden, süreci çözüme kavuşturduk. ‘Sizin evinizi 1 liraya mal edeceğiz’ derken, milletin cebinden bunun 20-30 katı çıkacak şekilde sistem yönetmeye gayret edenlerin ya da bu sistemi övenlerin yaptığı hatalardan anlıyoruz ki; ekonomiyi yönetemeyenler, kentsel dönüşümü de yönetemezler. Milletini mağdur ederler. Parasını pul ettikleri gibi, o alım gücü küçülen paralarının misli misli, kat kat fazlasını kentsel dönüşüm kavramı üzerinden ceplerinden söküp alırlar. Tabiri caizse hortumlarlar” ifadelerini kullandı.

“Bir yandan işsizlik, yoksulluk, pahalılık yaratırlarken, bir yandan kentsel dönüşüm mağdurlarını dinlemeye dahi tahammül edemiyorlar” diyen İmamoğlu, “Halkın sesinin duyulmasını istemedikleri için, vatandaşın kamerasını bile kapatabiliyorlar. İnanın ben diliyor ve istiyorum ki; ne biz, ne de bir tek yöneticim, böylesi bir duruma, hiçbir vatandaşın huzurunda düşmesin. Düşmeyecekler de. Bizim derdimiz, vatandaşın sıkıntısını çözme derdi” şeklinde konuştu. İstanbul'u israftan ve ihanetten uzak tutacaklarını vurgulayan” İmamoğlu, “İsraf isteyenler kaybedecek; kazanan İstanbul olacak, kazanan bereket olacak, kazanan 16 milyon İstanbullu olacak. Kazanan, tam da bugün burada bulunan Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri’nin mülk sahipleri gibi, bizim vatandaşımız olacak. Sizleri kazandırmaya devam edecek yönetim olarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.