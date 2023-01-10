50 yıllık hayal ile Kartepe yeniden keşfedilecek

Kocaeli'de devam eden 50 yıllık hayali teleferik projesini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eşsiz manzarasıyla Kartepe'nin yeniden keşfedileceğini ve Kartepe'nin dört mevsim turizmin merkezi olacağını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin 50 yıllık hayali olan ve hızlı bir şekilde ilerleyen Kartepe Teleferik projesini yerinde inceledi.

İnceleme gezisine AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve teknik ekipler katıldı.

Kocaeli’nin doğal güzelliklerinin bir kez daha keşfedilmesine olanak sağlayacak teleferik projesiyle şehrin yeni bir vizyona kavuşacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak projemizle Kocaeli’nin bir başka yüzünü vatandaşlarımız tanıyacak. Eşsiz manzarasıyla Kartepe yeniden keşfedilecek. Kartepe dört mevsim turizmin merkezi olacak. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Kocaeli aynı zamanda bir turizm kenti olacak potansiyele sahip” dedi.

“HER BAKIMIYLA ÇOK GÜZELDİR KOCAELİ”

Derbent İstasyonunun kolonları dikilerek perde duvarların yapımı tamamlanmasıyla birlikte hızlı bir şekilde çalışmaların devam ettiği bilgisini alan Başkan Büyükakın, “Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattımız 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattımızda yolculuk süresi 14 dakikada olacak” açıklamasını yaptı.

Kocaeli’nin zengin ve şifalı termal sulara sahip olmasına da dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Şehrimiz aynı zamanda kaplıca anlamında da zengindir. Yüksek dağlarıyla ve bu dağlardaki karlarıyla Türkiye’nin önemli kış turizminin de merkezidir. Turizme Büyükşehir Belediyesi olarak çok stratejik bir alan olarak bakıyoruz. Tabi birde kendine has coğrafya ve iklime sahiptir. Her bakımıyla çok güzeldir Kocaeli. Turizmin birçok başlığını insanlarımız Kocaeli’de bulabilir” diye konuştu.