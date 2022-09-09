5 yaştaki okullaşmaya yeni bir katkı daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Sarıyer Mehmet Tabanca Anaokulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bakan Özer, 5 yaştaki okullaşma oranında yüzde 78'e geldiklerini duyurdu.İSTANBUL (İGFA)- İstanbul Sarıyer'de Mehmet Tabanca Anaokulu törenle hizmete açıldı.

Okulun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görev geldikleri günden bu yana eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi kapsamında yürütülen birçok projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütüldüğünü anımsatarak desteklerinden dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Özer, Yüzde 78'e getirilmiş olan 5 yaştaki okullaşma oranınının yüzde 100'e ulaştırmak için yola çıktıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla 2022- 2023 eğitim öğretim yılına 1.450 bağımsız anaokulunu, 10 bin 200 de yeni ana sınıfını yetiştirmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

1.450 sayısının çok kritik olduğunu vurgulayan Bakan Özer, okul öncesi eğitimle ilgili seferberliği başlatmadan önce Türkiye'deki bağımsız anaokulu sayısının 2 bin 780 olduğunu, bir yılda bundan daha fazla anaokulu yapmak üzere yola çıktıklarını kaydetti. Projeye başlamadan önce İstanbul'da 147 resmî, 1538 de özel bağımsız anaokulu olduğunu belirten Özer, şunları söyledi: İşte, biz bunun için İstanbul'a 1.000 devlet anaokulu yapmak için yola çıktık. Yapmış olduğumuz 1.450 yeni anaokulunun 690'ını İstanbul'da yaptık. O rakama ulaşmak için çok kısa bir süre kaldı" dedi.



Bakan Özer, Ankara'daki 5 yaş okullaşma oranı yüzde 42'den yüzde 84'e çıkarıldığını belirterek, "İzmir'deki beş yaş okullaşma oranı yüzde 55'ti, bugün itibarıyla yüzde 92'dir. Bir de üç farklı ilden örnek vereyim. Giresun'da yüzde 25'ti, şu anda yüzde 98 oldu on ayda. Erzurum'da yüzde 38'di, şu anda yüzde 77. Siirt'te yüzde 33'tü, şu anda yüzde 90" diye konuştu.

Bakan Özer, konuşmasının sonunda destekleri için Emine Erdoğan'a ve hayırsever Erol Tabanca ile emek veren herkese teşekkür etti.

Bakan Özer'in yanı sıra eşi Nebahat Özer, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile hayırsever Erol Tabanca ve ailesi katıldı.