5 şehire 2,5 milyon Avroluk hibe!

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ‘Sürdürebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında; Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri için “İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı” kapsamında son başvuru 25 Ağustos.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz ay çevrimiçi tanıtım toplantısı yapılan ve toplam 2 milyon 592 bin Avro hibe desteği verilecek olan program kapsamında uygulama illerinde yüz yüze yapılan bilgilendirme toplantıları tamamlandı.

ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında çağrısına çıkılan İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı’na, en az 1 yıl önce kurulmuş olan kooperatif ve kooperatif birlikleri başvurabiliyor.

40 bin ile 200 bin Avro tutarları arasında hibe desteği verilecek program kapsamında öncelikler kadın kooperatiflerine verilecek. Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin, Kadınlarımızın ve gençlerimizin kayıtlı istihdamını hedefleyen başvuru sahipleri de yine öncelikli olacak.

Hibe programına başvurmak isteyen kooperatif ve kooperatif birlikleri, 25 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuru yapabildiği gibi ve https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-2-hibe-cagrisi/ sayfasından detaylı bilgi alabilirler.