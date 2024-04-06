5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

Keşan’da 5 Nisan Avukatlar Günü dün Cumhuriyet Meydanı’daki Atatürk önünde düzenlenen törenle kutlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Meclis Üyesi Emekli Savcı Hüseyin Yavaş, Edirne Barosu Keşan Temsilcisi Av.Arb. Burcu Ortaç Irmak ikle Keşanlı Avukatlar katıldı.

Baro çelenginin Irmak tarafından sunulmasının ardından, sayguı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı’nınokunmasının ardından Edirne Barosu Keşan Temsilcisi Avukat Arabulucu Burcu Ortaç Irmak, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaparak şunları söyledi.

“Değerli Edirne Barosu mensubu Meslektaşlarım, Saygıdeğer katılımcılar ve kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, sizleri Edirne Barosu adına saygı ve sevgiyle selamlıyor, tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyorum.

Sözlerime başlamadan önce;görevleri başında, görevleri nedeniyle şehit Hakimlerimizi veCumhuriyet Savcılarımızı, 100.yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz ile aynı yaşta olan Baro Tarihimizde Baromuza kayıtlı olarak görev yapmış ve ebediyete intikal etmiş Baro başkanlarımız başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızı rahmetle anıyor aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Farabi’nin dediği gibi; ‘toplum sevgi ile kaynaşır, adaletle yaşar, dürüst çalışmakla hayatta kalır.’…

Biz Avukatız...Anayasamızın, Hukuk Devletimizin, Yasalarımızın, yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin- adaletin ve hukukun üstünlüğünün savunucusu, yargının kurucu unsuruyuz… Bağımsız savunmayı serbestçe temsil ederiz. Avukatlık ile savunma hakkı özdeştir, bu hakkın temsilcisiyiz.

Biz avukatız…yaz-kış demeden gecemiz gündüzümüz olmadan görevimizi ifa eder durmak nedir bilmeyiz.Talep edilen her zamanda hukuki korumaya ihtiyacı olan vatandaşlarımıza zorunlu müdafii olur kamu hizmetini yerine getirir , ekonomik durumu yerinde olmayan vatandaşlarımıza da adli yardım hizmetini yerine getiririz. Hukuksuzluğa karşı direnir.Adaletin tesisi için bıkmadan usanmadan vazgeçmek nedir bilmeden mücadele eder hakkını arayan herkesin, hiç tanımadığımız insanların adalet haykırışında sesi oluruz.

Biz Avukatız…Din,dil,ırk,cinsiyet gözetmeyiz..İnsanın olduğu her yerde varız..Doğumdan ölüme dek her vatandaşımızın, anayasamız ve yasalarımız ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerini savunur, hukuk kurallarının uygulanmasında ve adaletin tesisinde başrol oynarız.

Biz Avukatız…Geleceğimiz aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın haklarında, istikballerinde Hak arama özgürlüğünü korurken sarsılmaz demir gibi dim dik durur kırılmaz bükülmeyiz.

Biz Avukatız…Kadınlarımızın haklarını korurken, kadına şiddetin karşısında dururken daima yanlarında olur ellerini bırakmaz adaletin tecellisi için yılmadan mücadele ederiz, ÇünküUlu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir”..Bu sebepledir ki kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu vurgulamaktan vazgeçmeyiz.Kadın erkek eşitliğini anlatmaktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

Biz Avukatız…Hayvanlarımızın haklarını korur, savunur,bakılma, gözetilme ve korunmasında sesleri oluruz. Zira bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olma hakkına sahiptir.Bizler doğa katliamlarının da karşısında kaya gibi sağlam dururuz.

Avukatlık Kanunu’nun Barolara verdiği görev “Hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmak ve korumak” olarak çok net ve açıktır. Edirne Barosu da gerek Edirne’de gerekse ülkemizde her türlü çevre, insan hakkı ve hukuk ihlallerine karşı taraf olmayı sürdürmeye devam edecektir.

Ancak bizler kendi haklarımızı da korumak zorunda bırakılıyoruz. Her yıl 5 Nisan biz “Avukat için de adalet” diyoruz…

Bizler dosyalarda taraf olmadığımız halde fiziksel şiddete maruz kalıyor, öldürülüyoruz. Bizlerin maruz kaldığı şiddet hakim ve savcılarımız da maruz kalmakta. Bu sebepledir ki şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz. Mesleğimizin itibarının korunmasını istiyoruz.

Adaletin sağlanması için dürüstçe ve azimle devam eden mücadelemizde her geçen gün artan sayımız nedeni ile mesleğimizin kamu hizmeti olarak gereği gibi ifa edilebilmesi, her yurttaşın hakkının tesisinde adaletin tesisi için nitelikli bir hukuk eğitimi ile hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin arttırılmasını istiyoruz.

Avukatlık Kanunu 2.maddesinde tanımlanan Avukatlığın amacının adalete, hukuka ve hakkaniyete uygun yerine getirilebilmesi için;CMK Ücret tarifesinin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz. Adli Yardım Ödeneklerinin arttırılmasını istiyoruz. Kamu avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz. Stajyer Avukatlar için hazineden karşılanan ücret istiyoruz. Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz.Kişisel Verilerin Korunması vb.gerekçeler ile mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz. Mesleki faaliyetlerimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğünü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz.Tüm bunlarla sesleniyoruz ki;

Biz avukatlar; müdaceleciyiz, yılmayız,tükenmeyiz Hukukun emekçileri olmaya devam edeceğiz…

Biz avukatlar; halkın yargıdaki gücü olmaya devam edeceğiz…

Biz avukatlar; güçlünün değil haklının ve adaletin yanında olmaya devam edeceğiz…

Biz avukatlar; Yargının kurucu unsuru olmaya devam edeceğiz..

Avukatsız bir yargılamadan söz edilemez.. Bizlerden talep edilen her an adalet için, hak arama özgürlüğü için , savunma için dim dik ayaktayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, hukukun üstünlüğü ve insan hakları ilkelerinden asla taviz vermeden, adaletin-hukukun ve hakkında yanında olmaya devam edeceğiz… Avukatlar Günümüz 5 Nisan Bugün ve yaşadığımız sürece daima adalet, daima hukukun üstünlüğü, daima bağımsız yargı, daima insan hakları diyerek haykırmaya devam edeceğiz…

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi

“Herhalde dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir.”

Kıymetli meslektaşlarım,5 Nisan yargı yoluyla hakkını almaya çalışan herkesin günüdür. Meslektaşlarımız, Ülkemiz ve de Halkımız için adaletli,sağlıklı ve de huzurlu yarınlarda buluşmak üzere,bugün burada bizlerle olduğunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.”