5 FETÖ mensubu sınırda yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cülere karşı mücadelenin sürdüğü kaydedildi.

Bakanlık paylaşımında, "Son olarak Edirne hududunda ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1589931285031833603