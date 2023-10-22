5 bin TL emekli ikramiyesini kimler alabilecek?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, 5 bin TL emeklilik ikramiyesini kimlerin alabileceğini açıkladı Peki, çalışan emekliler işten ayrılırsa 5 bin TL ikramiye alabilecek mi?İSTANBUL (İGFA) - Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Kasım ayında ödenmesi planlanan ikramiyeleri, halihazırda emekli olanlar, halihazırda dul ve yetim aylığı alanların emekli ikramiyesini alabileceklerini belirtirken, kimlerin alamayacağı konusunda da açıklamalarda bulundu.

Elmen, ikramiyelerin meclisten geçer geçmez, Kasım ayının ortası gibi ödemesinin planlandığını kaydetti.