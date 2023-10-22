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5 bin TL emekli ikramiyesini kimler alabilecek?
GÜNDEM 22.10.2023, 13:29
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, 5 bin TL emeklilik ikramiyesini kimlerin alabileceğini açıkladı Peki, çalışan emekliler işten ayrılırsa 5 bin TL ikramiye alabilecek mi?İSTANBUL (İGFA) - Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Kasım ayında ödenmesi planlanan ikramiyeleri, halihazırda emekli olanlar, halihazırda dul ve yetim aylığı alanların emekli ikramiyesini alabileceklerini belirtirken, kimlerin alamayacağı konusunda da açıklamalarda bulundu.
Elmen, ikramiyelerin meclisten geçer geçmez, Kasım ayının ortası gibi ödemesinin planlandığını kaydetti.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|9
|25
|2. Fenerbahçe
|8
|24
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpasa
|9
|15
|6. Hatayspor
|8
|14
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Trabzonspor
|8
|12
|10. Ankaragücü
|9
|10
|11. Sivasspor
|9
|10
|12. Alanyaspor
|8
|10
|13. Antalyaspor
|9
|9
|14. Konyaspor
|9
|9
|15. Gaziantep FK
|9
|9
|16. Başakşehir
|8
|7
|17. Pendikspor
|9
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. İstanbulspor
|8
|3
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Göztepe
|9
|17
|4. Bodrumspor
|9
|17
|5. Bandırmaspor
|9
|16
|6. Keçiörengücü
|9
|14
|7. Gençlerbirliği
|8
|14
|8. Manisa FK
|9
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|10. Sakaryaspor
|9
|12
|11. Erzurumspor
|9
|10
|12. Adanaspor
|9
|9
|13. Şanlıurfaspor
|9
|9
|14. Ümraniye
|9
|8
|15. Boluspor
|9
|7
|16. Tuzlaspor
|9
|7
|17. Giresunspor
|9
|6
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|9
|21
|2. Arsenal
|9
|21
|3. Liverpool
|9
|20
|4. Tottenham
|8
|20
|5. Newcastle
|9
|16
|6. Aston Villa
|8
|16
|7. Brighton
|9
|16
|8. M. United
|9
|15
|9. West Ham United
|8
|14
|10. Chelsea
|9
|12
|11. Crystal Palace
|9
|12
|12. Wolves
|9
|11
|13. Fulham
|8
|11
|14. Brentford
|9
|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Luton Town
|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|25
|2. Atletico Madrid
|9
|22
|3. Girona
|9
|22
|4. Barcelona
|9
|21
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|9
|17
|7. Real Betis
|10
|14
|8. Rayo Vallecano
|10
|14
|9. Osasuna
|10
|13
|10. Las Palmas
|10
|12
|11. Valencia
|9
|11
|12. Getafe
|10
|11
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Cadiz
|9
|9
|15. Mallorca
|10
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|10
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|9
|3
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