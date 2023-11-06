5 bin TL alabilmek için Oda kaydını sildiriyorlar!

Düzce'de bir defaya mahsus emeklilere ödenecek olan 5 bin TL için çiftçiler oda kaydını sildirincre oda başkanları uyardı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 98'inci madde ile 2023 yılı Ekim ödeme döneminde aylık ödemesi yapılanlara bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağı hükme bağlanmıştı.

Ancak aynı düzenleme ile emekli maaşı bağlananlardan her hangi bir işyerinde veya kendi nam ve hesabına (çiftçiler) çalışmaya devam edenlerin bu ödemeden yararlanamayacağı da hükme bağlanırken, Ekim 2023 sonuna kadar oda kaydı bulunan emekli çiftçilerin bu ödemeden yararlanamayacağı belirtilmişti.

Kanunla getirilen bu düzenlemeye rağmen bazı çiftçiler, bu ödemeden yararlanmak amacıyla kayıtlı bulundukları odalardan ayrılma üyeliğini sonlandırma talebinde bulundukları ortay açıktı.

Ekim 2023 ayı sonu itibariyle oda kaydı bulunan emekli çiftçilerin bu ödemeden yararlanamayacağından dolayı oda kaydının sonlandırılmasının bu ödeme için herhangi bir yararı olmadığı vurgulandı.