5 bakanlıkta atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan 5 bakanlığa ilişkin atama ve görevden almalara yönelik kararlar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlıkları'na yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Müfettişleri Bayram Mavi, Hanifi Pekdemir, Oğuzhan Uzuner, Pınar Bilgen ve Talha Koç atandı. Bakanlıkta açık bulunan Hazine Başkontrolörlüğüne ise Meryem Koşar getirildi.

Atama kararları ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişlere ise Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ve Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş ise görevden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise İş Müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım yayımlanan kararla birlikte görevden alındı.

Söz konusu bakanlıklardaki kadrolara yönelik atama kararlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.