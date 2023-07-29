46'ıncı Kütahya Fuarı kapılarını açtı

Kütahya Belediyesi'nin iştiraki olan Simpaş A.Ş. ve Frig Fuarcılık’ın organizasyonunu üstlendiği 46. Kütahya Fuarı, Demet Akalın konseriyle kapılarını açtı.KÜTAHYA (İGFA9 - 28 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 46. Kütahya Fuarı, Kütahya Belediyesi'nin iştiraki olan Simpaş A.Ş. ve Frig Fuarcılık’ın organizasyonuyla başladı. Kütahya Belediyesi'nin sadece yer teminini sağladığı fuarın açılışın kurdelesini kesen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, fuarda yer alan esnafları gezerek hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. 20 Ağustos’a kadar açık olacak ve birçok ünlü ismi ağırlayacak olan fuarın ilk konserinde Demet Akalın, fuar alanını dolduran binlerce hemşehrisine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performansıyla Kütahyalıları coşturan ünlü sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını coşkulu kalabalığa söyledi.

Konser arasında Demet Akalın’a hediyelerini takdim eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Sevgili hemşehrilerim, değerli gençlerimiz, kültürün ve sanatın başkenti Kütahya’mızda bir kültür ve sanat fuarının açılışında sizlerle birlikteyiz. Bu şehre yakışan, sizlere yakışan, ülkemizin değerleri kıymetli sanatçılarımızla sizleri buluşturuyoruz. Açılışı Demet Hanım ile yaptık, kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu şehir her şeyin en güzeline layık, sizler her şeyin en güzeline layıksınız” dedi.

Sosyal medyada yanlış anlaşılmaya sebebiyet veren spekülasyonlara da değinen Başkan Işık, “Kütahya Belediyesi bu konserlerin ve fuarın sadece hamisi. Yani fuar alanının sahibi. Organizasyon şirketlerine fuar alanını günlük meclis tarifemiz üzerinden kiraya veriyoruz. Onun dışında burada alınan bedelden, içeride yapılan satışlardan Kütahya Belediyesi bir kuruş para almadığı gibi o sosyal medyada yazılan çizilenlere de itibar etmeyin. Değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı