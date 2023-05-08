45 bin öğretmen atandı

20 yılın en büyük öğretmen ataması olan 103 branştan 45 bin öğretmenin atama töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Tek kalemde Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen ataması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin öğretmenin atma töreninde konuştu.

Erdoğan, bugünkü atamayla göreve başlayacak öğretmenlerin yaklaşık yarısının deprem bölgesinde vazife üstleneceğini söyledi.

Görev yapan öğretmen sayısının 1 milyon 200 bine ulaştığını belirten Erdoğan, "Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek" dedi.

Erdoğan konuşmasında, tam 60 yıldır gündeme getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdıkölarını belirterek, "Buradan bir kez daha eğitimcilerimizin haklarını savunmak yerine ideolojik taassupların peşinde koşanlara prim vermeyen başöğretmen ve uzman öğretmenlerimizi, tüm eğitim neferlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

https://youtu.be/Hf5JVhnkWdk