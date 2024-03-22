44 yaş altı nüfus 630 bin azaldı... Türkiye nüfusu yaşlanıyor

Türkiye nüfusunun hızlı artışı pozitif yönde seyrederken, artış hızının geçen yıllara göre oldukça azalİSTANBUL (İGFA) - Ortanca yaş erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldi

Verilerde dikkat çekici hususlar olduğunu belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Dünya Sağlık Örgütü yaşla ilgili olarak yaptığı kronolojik sınıflamada 45-59 yaş arasını orta yaş, 60-74 yaş arasını yaşlılık, 75-89 yaş arasını ihtiyarlık, 90 yaş ve fazlasını ilerlemiş ihtiyarlık olarak belirlemiş durumda. Bu kırılımla Türkiye nüfusu ile rakamlarını incelediğimizde tehlikeli bir veri karşımıza çıkıyor. Verilerde hem doğurganlık ve ölüm hızlarındaki azalmaya paralel olarak yaşlı nüfusun arttığını ve ortanca yaşın yükseldiğini görebiliyoruz. Türkiye nüfusunun 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaşı, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görülüyor" dedi.

44 YAŞ ALTI NÜFUS 638.132 AZALDI

60 yaş üstü nüfusumuz bir önceki yıla göre 730.956 adet artarken, 44 yaş altı nüfusumuz 638.132 azalmış durumda. Türkiye 92.824 kişi büyümüş ancak bu nüfus 45 yaş ve üstünde büyüme gösteriyor yani genç nüfus azalıyor. Özellikle 44 yaş altı nüfusu içindeki 20 yaş altı nüfus daha çok azalıyor. Sonuçta rakamlar gösteriyor ki Türkiye yaşlanıyor.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar, pahalılık, enflasyonun zorlayıcı etkisi ve geleceğe güven duyamama nedeni ile yeni doğumların azalmasına yol açıyor. Bu etkiler ve problemler insanlarda daha az çocuk yapma eğiliminde etkili oluyor diye düşünüyoruz. Öte yandan 10 yıl önceki ilgili kurumların profesyonel analiz ve değerlendirmelerine baktığımızda 2023’e kadar nüfusun büyüme hızının yavaşlayacağını tespit edildiğini de görüyoruz. Demek ki nüfustaki bu yavaşlama şaşırılacak bir gelişme değil.

Bir diğer ilginç veri erkek ve kadın nüfusunun birbirine çok yakın olması

Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) sonuçlarına göre; Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre azaldı. Bu azalma 2023 senesinde 253 bin 293 kişi oldu ve 1 milyon 570 bin 543 kişiye düştü. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Son açıklanan resmi verilerde İstanbul Nüfusu 15.655.924 kişi olarak görülüyor. Ancak nüfus bir önceki yıla göre 252.027 kişi azalmış durumda.

Türkiye nüfusunun ,3’ü İstanbul’da ikamet ediyor. İstanbul’dan sonra nüfusun ikamet ettiği en büyük beş il sırası ile 5.803.482 ile Ankara; 4.479.525 kişi ile İzmir, 3.214.571 kişi ile Bursa ve 2.696.249 kişi ile Antalya. Bu rakamlarla incelediğimizde toplam nüfusun yüzde 38’in üstünde bir rakamı bu 5 büyük ilde ikamet ediyor.

İstanbul nüfusunun azalması konusundaki en önemli sebebin Kahramanmaraş depreminin etkisi ile İstanbul depreminin yaklaşmasının gündeme gelmesi olduğunu vurgulayan Cansel Turgut Yazıcı, ayrıca enflasyon ve pahalılık sebebi ile İstanbul’da yaşamanın maliyetinin gün geçtikçe artması ve tersine göçü tetiklemesi diye düşündüklerini kaydetti.

Turgut Yazıcı, Yaşlanan nüfusumuza uygun bakım ve yaşam imkanlarının şekillendirilmesinin gerekli olduğunu belirterek, "Yaşlı konaklaması, yaşlılara uygun yaşam köyleri kurulması gibi çözümleri şimdiden düşünmeliyiz. 5 büyük şehirden belde ve köylere ve diğer şehirlere doğru nüfusun göçüne ihtiyaç duyuyoruz. Şehirlerdeki yığılma jeopolitik güvenliğimizi etkiliyor, yaşam kalitesini düşürüyor.” dedi.