44 saat sonra gelen mucize

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, K.Maraş’ta depremin ardından yıkılan bir binanın enkazından 44 saat sonra 9 yaşındaki bir erkek çocuğu kurtardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

K.Maraş’ta meydana gelen depremin ardından bölgeye giden 9 kişilik Nevşehir Belediyesi ekibi, burada AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Hayrullah Mahallesi’nde yıkılan 8 katlı bir apartmanın enkazında gerçekleştirdikleri çalışmalarda, depremden 44 saat sonra 9 yaşındaki bir erkek çocuğu enkazdan çıkartmayı başardı.

Yaralı olarak kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.