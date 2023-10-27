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44 ilaç daha ödeme listesinde!

GÜNDEM 27.10.2023, 11:48
44 ilaç daha ödeme listesinde!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine" alındı.ANKARA (İGFA) -  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK tarafından 38’i yerli üretim olmak üzere 44 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımına göre listede 9 adet kanser ilacı, 2 adet diyabet ilacı, 4 adet alerjik rinit ve astım ilacı, 3 adet sindirim sistemi aracı, 1 adet metabolik hastalık ilacı, 1 adet hipertansiyon ilacı, 1 adet multiple skleroz ilacı ve 6 adet de kalp damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar yer aldı.

Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısı 8 bin 375’e çıktı.

Bakan Işıkhan paylaşımında, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/isikhanvedat/status/1717800173668073585

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