433 milyon liralık otomobil vurgununa geçit verilmedi

Gümrük Muhafaza ekipleri, yasalara aykırı olarak ülke içinde kullanıma sunulan yabancı plakalı araçlara yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kaçak yollarla ülkeye getirildiği ortaya çıkarılan 47 adet otomobil ele geçirildi. Araçların yaklaşık 433 milyon 500 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde kullanılmakta olan elektronik programlar üzerinden yapılan incelemelerde, yurda ilk giriş aşamasında veya pasaporttan pasaporta devir yapılarak usulsüz şekilde süre uzatımı yapılan 47 araç tespit edildi.

Olay ile ilgili Karasu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda adli işlem başlatıldı.

Karasu Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden el konulan 47 araçla ilgili olarak 54 şahsın şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Ele geçirilen 47 aracın piyasa değerinin yaklaşık 433 milyon 500 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.