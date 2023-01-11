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42 bin görme engelliye 'evde bakım' desteği

GÜNDEM 11.01.2023, 12:48
42 bin görme engelliye 'evde bakım' desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2022'de toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yapıldı, Aralık itibarıyla bu yardımdan 42.232 görme engelli birey yararlandı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler ile Türkiye'de görme engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olması, toplumla kaynaşması ve günlük yaşamlarını sürdürürken bağımsız ve özgür olabilecekleri koşullara sahip olabilmeleri hedefleniyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça görme engelli bireylerin kimseye muhtaç olmadan toplum içinde bağımsız yaşayabilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerine destek olmak için İstanbul ve Ankara'da Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi açıldı.

İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile Yenimahalle Görme Engelliler Merkezi Müdürlüğünde 15 yaş ve üzerine yönelik 5-5,5 aylık dönemsel sürelerle karma eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor. Merkezlerde görme engelliler mesleki açıdan da destekleniyor. Bu kapsamda, İstanbul'daki merkezde temel eğitim ve rehabilitasyon hizmetini başarıyla tamamlayan 3 bin 256 görme engelli bireye belgeleri verildi.

Ankara'daki rehabilitasyon merkezinde eğitim ve rehabilitasyon programına katılan kursiyerlerden 1.486 görme engelli birey, kuruluşun temel ve mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belgelerini almayı hak kazandı.

Böylece merkezlerde 4.742 görme engelli birey kurs programlarını başarıyla tamamlayarak belgelendirildi.

İstanbul’daki merkezde mesleki eğitimi devam eden 32 görme engelli birey ile Ankara’da eğitimi devam eden 17 görme engelli bireye bu yıl içerisinde düzenlenecek törenle belgeleri verilecek.

2022'DE TOPLAM 18 MİLYAR TL EVDE BAKIM YARDIMI ÖDENDİ

Bakanlık tarafından bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla Evde Bakım Yardımı da veriliyor.

Evde bakım yardımından Sağlık Kurulu Raporlarına göre "ağır engelli" ya da "tam bağımlı" yetişkinler ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) "çok ileri düzeyde özel koşul gereksinimi", "Belirgin Özel Gereksinim Var" (ÖGV), "özel koşul gereksinimi" ibareleri bulunan çocuklar, hane içinde kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte iki oranının altında ise yararlanabiliyor.

Bakım ihtiyacı olan engelli bireyin bakımını üstlenen aylık ortalama 565 bin vatandaş Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Evde Bakım Yardımı kapsamında 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde hak sahibi başına aylık 3.336 TL ödeme yapıldı. 2022'de toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödendi.

2022 Aralık ayı verisinin cinsiyet ve engel grubu dağılımına göre, Evde Bakım Yardımından faydalanan görme engelli birey sayısı 22.885’i kadın ve 19.347’si erkek olmak üzere toplam 42.232 oldu.

Sağlık kurulu raporuna göre, yüzde 40 ve üzeri engeli olan, sosyal güvencesi bulunmayan ihtiyaç sahipleri engelli aylığından faydalanabiliyor. Yüzde 40 üzeri engeli olan görme engelli vatandaşlar da bu destekten yararlanabiliyor.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı 2,5 milyonu aşkın engelli vatandaş bulunuyor. Bu kişilerin 215.076’sını görme engelliler oluşturuyor.
Bakanlık tarafından görme engellilere erişilebilirlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanında kamuda da memur kadrosunda istihdam sağlanıyor. Bu kapsamda 2002'de 5 bin 777 olan engelli memurların sayısı, yaklaşık 12 kat artarak bu yıl itibarıyla 65.662’ye ulaştı.

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