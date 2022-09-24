41 aylık Hürriyet

Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitliler için 41 ayda yaptığı hizmetleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in desteğini de yanına alarak ‘Güzel İşler Kalbe Değer’ Faaliyet Lansmanı’nda halka anlattıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görev süresinde geride bıraktığı 41 ayda yaptığı hizmetleri ve ürettiği projeleri halkın takdirine sundu. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Güzel İşler Kalbe Değer Faaliyet Lansmanı’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. ‘Kız kardeşim’ diyerek açık desteğini ortaya koyduğu Hürriyet’e, gurur verici sözler söyledi. İzmit Belediye Kent Orkestrası’nın performansıyla başlayan programda sosyal belediyeciliğin örneklerini tüm faaliyet alanlarında sergileyen 40 dakikalık video sunumu yapıldı.

‘KIZ KARDEŞİM FATMA’

‘Kız kardeşim’ diyerek desteğini samimiyetle ortaya koyduğu başkan Hürriyet’e teşekkür eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Millet İttifakının bir belediye başkanı olarak bizi mutlu ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Fatma Kaplan Hürriyet başkanı izlerken hizmet etmenin nelere mal olduğunu bir kez daha hatırladım. İYİ Parti’nin yolculuğu gözümün önüne geldi. Zorlukların benzerlerini yaşadık, kız kardeşim. Çok zorlu yolculuktu.

“BİZ İMRENDİK, SİZ BAŞARDINIZ”

İYİ Parti Genel Başkanı, MHP’den kopmuş gelmiş İzmitli bir kadın. İzmitliler çözüm üretir. Yıllarca CHP ve sağın renkleri arasında büyük bir mesafe varken o uzaklığı kapattık ve iş birliğine vesile olduk. İyilikte birleşmek iyi hizmetlere vesile oluyor. Benim gençliğimde tüm kızlar Leyla Abla’ya (Atakan) benzemeye çalışırdı. Ona imrenirdik, siz başardınız. Allah sizi utandırmasın. Ağabeyime gösterdiğiniz vefa için teşekkür ederim. Beni ve ailemi onurlandırdınız. Memleketim adına sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“SÖZLERİMİZİ TUTTUK”

Belediye başkanı seçilmeden önce verdiği sözleri yerine getirmenin gururunu yaşayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak hep ileriye bakıyoruz ama bugün durup geriye baktığımızda, verdiğimiz sözleri tutmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Sorumluluğumuzu bilerek, kalbimizdeki İzmit aşkıyla; görevimizi yeni bir anlayış, vizyoner bir bakış açısıyla hareket ettik.

“HALKIMIZLA YAPIYORUZ”

Yapılmayanı yapmak, eksikleri tamamlamak, yanlışları düzeltmek için çıktığımız yolda bir amacımız da; halkımıza göstermelik değil, gerçekten hizmet etmek, halkımızla birlikte karar vermek, israfı önlemek, kaynakları doğru kullanmaktı. Adil hizmet almak herkesin hakkı. Şimdiye kadar unutulan İzmit için durmadan, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Güzel işler kalbe değer” sözlerini kaydetti.

GENEL MERKEZDEN

Faaliyet lansmanına genel merkez düzeyinde siyasetçilerden; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener, CHP Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar, İYİ Parti STK İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Başkan Hürriyet’i lansman programında ayrıca; CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç, Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP eski milletvekili Hikmet Erenkaya, KOTO Başkanı Necmi Bulut, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş da yalnız bırakmadı.