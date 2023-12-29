400 milyon TL ile ne yapardınız?

Bursa halkına sorduk... 400 milyon TL büyük ikramiye size çıksa ne yapardınız? Söz vatandaşta...Ahmet GÜNAY - Sergen DURAK - Emirhan AKGÜL - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlendi. 31 Aralık gecesi 2024 yılına özel çekiliş gerçekleşecek. Çekilişte büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

Bakalım Bursa halkı büyük ikramiyeyi kazanırsa ne yapmak istiyor?

Bazı vatandaşlar yurt dışına çıkmayı, villa yaptırmayı, tekne almayı hayal ederken bazı vatandaşlar ise ikramiyenin haram olduğunu söylerken, bazı vatandaşlar ise dinlenmekten yana olduğu yönünde görüş bildirdi.

Kimisi eğitime destek vereceğini belirtirken, bazı kesimlerde İkramiyenin haram olduğunu düşünen tarafta yer aldı.

İşte Bursa sokaklarında dolaşan Herkes Duysun ekibine verilen yanıtlar...