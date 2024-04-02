Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un imzasıyla, vatandaşların hizmetlere kolay ve hızlıca ulaşması amacıyla 40 yeni noterlik daha kuruldu. Böylece ülke genelinde noterlik sayısı 2 bin 385’e ulaştı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni açılan noterliklerin hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşların noterlik hizmetlerine yerinde ve daha hızlı şekilde ulaşabilmesi için 40 yeni noterlik kurduklarını, böylelikle 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısını kurdukları yeni noterliklerle birlikte 2 bin 385’e çıkardıklarını söyledi.

NOTERLİK KURULAN İL VE İLÇELER

Hizmetlere erişimin güçlendirilmesi amacıyla noterlik kurulan il ve ilçeler şöyle:

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 6, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 4, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde 3, Gebze’nin Çayırova ilçesinde 3, Aydın’ın Germencik ilçesinde 2, Çorum’da 2, Ankara’nın Sincan ilçesinde 2, Adıyaman’da 2, Aydın/Efeler, Elazığ, İzmir/Selçuk, Afyonkarahisar/Dinar, Erzurum/Aziziye, Kahramanmaraş/Afşin, Çanakkale/Gelibolu, Konya/Çumra, Aydın/Çine, Kütahya, Denizli/Acıpayam, Kütahya/Gediz, Kütahya/Simav, Kütahya/Tavşanlı, Tekirdağ/Çerkezköy, Tekirdağ/Kapaklı’da 1’er tane olmak üzere toplam 40 tane noterlik kuruldu

Adalet Bakanlığınca bu yıl yapılan 40 noterliğin ihdasıyla ülke genelinde 2002'de 1231 olan noterlik sayısı 2 bin 385’e ulaştı. Aynı zaman dilimi içinde artış oranı yüzde 94 oldu.