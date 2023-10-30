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40 dişli biyonik kol, dip çamurunu yutuyor

GÜNDEM 30.10.2023, 10:23
40 dişli biyonik kol, dip çamurunu yutuyor

6 kilometre denizde ve 2 kilometre karada olmak üzere 8 kilometre boru hattına sahip 40 dişli biyonik kol, İzmit Körfezi’ndeki 8,5 milyon ton dip çamurunu yutuyor.KOCAELİ (İGFA) - Toplam 8 kilometre uzunluğunda, 5 çenesi ve 40 dişi olan biyonik kol, ilk kez görüntülendi. 6 kilometresi denizde ve 2 kilometresi karada olmak üzere 8 kilometre boru hattı uzunluğuna sahip biyonik kol, İzmit Körfezi’ndeki 8,5 milyon ton dip çamurunu yutuyor. Nozül adı verilen baş kısmıyla Körfez’in derinliklerine dalan biyonik kol, burada biriken çamuru pompalarla karaya taşıyor. Biyonik kol çalıştıkça, İzmit Körfezi akvaryum gibi pırıl pırıl olacağı günlere bir adım daha yaklaşıyor.

DİP ÇAMURU ÇIKARILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında çamur çekimine Mayıs ayında başlandı.

8,5 MİLYON TON ÇAMUR

İki etaplı proje kapsamında 720 hektarlık alanda yaklaşık 8,5 milyon ton dip çamuru temizlenecek. Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası İzmit Körfezi'nin eski günlerine kavuşarak adeta "dev bir akvaryum" görünümü kazanması bekleniyor. Çamurun dipten borularla çıkarılarak İzmit Atletizm Pisti'nin arkasına kurulan "susuzlaştırma tesisi"ne taşınacağı projenin 5 yılda tamamlanması planlanıyor.

KARADA KURUTULUYOR

158 dönüm üzerinde kurulan şantiye alanında polimer hazırlama tesisiyle her biri 1.000 m3 hacimli toplam 120 geotekstil tüplerin serilebildiği 6 ada bulunuyor. Şantiye alanına kadar gelen dip çamuru boru hattına polimer enjekte ediliyor. Boru hattında topaklanmaya başlayan çamur, geotekstil tüplerde devam ederek, tüpün içinde suyunu bırakıyor ve tüpün içinde süzülme meydana geliyor. Tüplerde biriken dip çamuru susuzlaşarak en az % 60 kuruluğa gelene kadar bekletiliyor. Daha sonra kesilen tüplerdeki çamur kamyonlara yüklenerek, depolama sahasına taşınıyor.

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