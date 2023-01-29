40 bin muhtara 'Aile' eğitimi

Millî Eğitim Bakanlığınca ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan Aile Okulu projesiyle 81 ilde milyonlarca aile eğitim alırken kapsamı her geçen gün genişleyen ve son olarak muhtarların da dâhil edildiği projede 40 bin muhtara farklı alanlarda eğitimler verildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 12 Ağustos 2022'de katıldığı açılış töreniyle 81 ile yaygınlaştırılan Aile Okulu projesiyle sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardım gibi konularda 14 farklı alanda anne-babalar çok yönlü olarak destekleniyor.

Eğitimler 81 ilde bulunan 1000 halk eğitimi merkezinde gerçekleştiriliyor. İçeriği sürekli güncellenen ve farklı kesimlerden birçok kişiye ulaştırılan eğitimlere son olarak muhtarlar da dâhil edilmişti. Aile Okulu projesiyle belirlenen 14 alanda Türkiye'nin dört bir yanında muhtarlara dersler veriliyor.

Projeye İçişleri Bakanlığı ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde muhtarların temsil güçlerini desteklemek, aileleriyle iletişimini güçlendirmek amacıyla dahil ettiklerini anımsatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Muhtarlarımız verilen bu eğitimlere çok yoğun ilgi gösterdi ve kısa sürede birçok farklı konuda 40 bin muhtarımıza eğitim verdik. Projeyle tüm muhtarlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Eğitimler, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 1000 Halk Eğitimi Merkezi'nde veriliyor.