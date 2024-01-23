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4 ülkenin büyükelçilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
GÜNDEM 23.01.2024, 18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerini kabul ettiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Avusturya Büyükelçisi Juen, Tunus Büyükelçisi Sghaier, Singapur Büyükelçisi Kok ve Portekiz Büyükelçisi Pina ile ayrı ayrı görüştü.
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