4'ü FETÖ mensubu sınırda 6 kişi yakalandı

Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.ANKARA (İGFA) - Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre yakalanan 6 kişiyle ilgili yapılan incelemede şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1595401606756958209