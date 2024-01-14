4 talihli toplamda ekstra 5 milyon TL kazandı!
Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 4 talihliye toplam ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 13 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen ikinci çekilişinde, 5 bilen 4 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı!
Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 4 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Balıkesir Gönen’den, Afyon Emirdağ’dan, Manisa Demirci’den ve Tekirdağ Çerkezköy’den oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 1 milyon 606 bin 662 TL ikramiye kazandı.
10-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 50 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.
Çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|19
|50
|2. Galatasaray
|19
|48
|3. Trabzonspor
|19
|36
|4. Beşiktaş
|20
|35
|5. Rizespor
|20
|32
|6. A.Demirspor
|20
|29
|7. Kayserispor
|19
|29
|8. Antalyaspor
|19
|28
|9. Başakşehir
|20
|26
|10. Kasımpasa
|20
|26
|11. Sivasspor
|19
|25
|12. Ankaragücü
|20
|24
|13. Alanyaspor
|20
|22
|14. Hatayspor
|20
|21
|15. Gaziantep FK
|19
|21
|16. Karagümrük
|20
|20
|17. Samsunspor
|19
|18
|18. Konyaspor
|19
|18
|19. Pendikspor
|20
|16
|20. İstanbulspor
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|45
|2. Göztepe
|18
|35
|3. Kocaelispor
|17
|33
|4. Bodrumspor
|18
|32
|5. Sakaryaspor
|18
|32
|6. Bandırmaspor
|18
|30
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Boluspor
|18
|23
|10. Ümraniye
|17
|22
|11. Erzurumspor
|18
|20
|12. Adanaspor
|18
|20
|13. Manisa FK
|17
|19
|14. Keçiörengücü
|18
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|18
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. M.City
|20
|43
|3. Aston Villa
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. Chelsea
|21
|31
|9. M. United
|20
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Athletic Bilbao
|20
|41
|4. Barcelona
|19
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|20
|32
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Las Palmas
|20
|28
|9. Getafe
|19
|26
|10. Valencia
|19
|26
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Deportivo Alaves
|20
|20
|14. Mallorca
|20
|19
|15. Villarreal
|20
|19
|16. Celta Vigo
|20
|17
|17. Sevilla
|20
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|20
|11
|20. Almeria
|19
|5