4 ilde 75 piyade tüfeği ele geçirildi

Bölücü Terör Örgütünün arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır’da bölücü terör örgütünün (BTÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi.

Bakan Ali Yerlikaya, kahraman güvenlik güçlerine silah çeken hiçbir haini affetmeyeceklerini söyledi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında Merkez ilçesi Aşağıçobansuyu Köyünde gerçekleştirilen operasyonda; 0 AK-47 piyade tüfeği, 4 bin 12 adet çeşitli ebatlarda mühimmat; Van İl Jandarma Komutanlığımızca Başkale’de yapılan operasyon kapsamında, 3 piyade tüfeği ve Çok sayıda ve muhtelif içerikte mühimmatın ele geçirildiğii duyuruldu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1708784102046831031

Yapılan açıklamada, Hakkari ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda ve Yüksekova ile Lice’deki arazi aramasında ise piyade tüfeği, el bombası,

EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Hain terör örgütüne karşı başlatılan operasyonların devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Operasyonlara katılan Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" diye konuştu.