4 ilde 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-12" operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.ANKARA
Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-12" operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak "Mahzen-12" operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van'da Seyithan Durdu'nun elebaşılığını yaptığı "Düzensiz Göçmen Kaçakçısı Organize Suç Örgütü"nün, Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun elebaşılığını yaptığı "Nitelikli Dolandırıcı Organize Suç Örgütü"nün, Kırklareli'nde ise Doğan Sabuncu'nun elebaşılığını yaptığı "Nitelikli Dolandırıcı Organize Suç Örgütü"nün çökertildiğini duyurdu.
Üç ayrı organize suç örgütünün çökertildiği operasyonlarda, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüphelinin yakalandığı belirtilirken, çok sayıda dijital materyale, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda altın, döviz ve Türk lirasına el konulduğu bildirildi.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1769589379905782111
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