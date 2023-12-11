4 günde 5 bine yakın firari 'Çember'e girdi!

Son 4 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen “Çember-8 Operasyonları"nda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafında 81 ilde eş zamanlı "Çember-8" operasyonlarının yapıldığını belirterek, operasyonlarda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerle ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Son 4️⃣ gün içinde 8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen “ÇEMBER-8 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 4️⃣.9️⃣5️⃣1️⃣ firari yakalandı❗️Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki,Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz.… pic.twitter.com/do6bmUc3px— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 11, 2023

0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 880 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 53 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahsın yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Hırsızlıktan 536 şahıs, dolandırıcılıktan 257 şahıs, yağmadan 101 şahıs, adam öldürmeden 55 şahıs, cinsel suçlardan 55 şahıs yakalandı. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası ve desteği sizinle. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.