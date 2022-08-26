4 gemi daha sevkiyat için yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 4 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptıı paylaşımda, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti" ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1563050709741752320