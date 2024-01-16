4 çeşit yemek 40 TL... 10'uncu lokanta Pendik'te açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 çeşit sağlıklı ve besleyici yemeği yalnızca 40 TL’ye sunan Kent Lokantalarının 10’ncusunu Pendik’te açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da 4 çeşit sağlıklı ve besleyici yemeği yalnızca 40 TL’ye sunan Kent Lokantalarının 10’ncusunu Pendik Batı Mahallesi’nde açtı.

Kent Lokantası açılışı, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle mini bir mitinge dönüştü.

Her gün 7 bin 500’e yakın kişinin şehir genelindeki Kent Lokantalarından yararlandığı bilgisini paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir avuç insanın ihtiyaçları için uğraşmayacağız. Milletimiz için uğraşacağız. En büyük gücümüz, kuvvetimiz milletimizin gücü ve kuvvetidir. Lütfen omuz omuza olun. Hep birlikte İstanbul'u koruyalım. Hep birlikte İstanbul’u çok güzel günlere kavuşturalım. Allah bizi mahcup etmesin" dedi.

"Bu ülke yoksulluğu hak etmiyor” diyen Başkan İmamoğlu, lokantadaki ilk tabldotların da servisini yaptı.

Başkan İmamoğlu, üniversite öğrencileriyle birlikte yemek yediğii sırada Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine Hatay’da yakalandığını belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Simay Gök ile de ilginç bir diyalog yaşandı.

“Deprem zamanı yurtların açık olması da gerçekten çok güzel bir şeydi” diyen Gök, “Ben depremde Hatay'daydım. 1 ay çadırda kaldım. Burada yurdumun olduğunun bilinmesi, sürekli aranıp, ‘İstediğin zaman gelebilirsin’ denilmesi… Yani artık o psikolojiye dayanamıyordum. Ve buraya gelip, yarı zamanlı bir işte çalışmaya başladım. Kafamı dağıttım. İnanın; o kadar çadırda kaldıktan sonra, o kadar değerli geliyor ki bir sıcak yatakta uyumak. Gerçekten bunun için teşekkür ederim” diye konuştu.

İmamoğlu ise, 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği Gök’e, depremin yıldönümü 6 Şubat 2024’te Hatay’da olacağının sözünü verdi.