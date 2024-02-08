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4 bin çığ yatağı olan Van'da çiğ timi kuruldu

GÜNDEM 08.02.2024, 17:38
4 bin çığ yatağı olan Van'da çiğ timi kuruldu

4 bin çığ yatağının tespit edildiği Van için Polis Özel Harekat ekiplerinden 200 kişilik bir çığ timi kuruldu. Yaşanabilecek çığ olaylarına en kısa sürede ve daha bilinçli müdahale edilmesi için İl Emniyet Müdürlüğün PÖH'lere özel eğitim veriyor.VAN (İGFA) - Türkiye'nin en çok kar alan illerinden biri olan ve 4-5 Şubat 2020'de Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van'da, çığın yeni acılara neden olmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu amaçla 7 kurumdan 16 teknik personelle bölgedeki riskli alanlarda ölçümler yaparak çığ tehlikesi bulunan yerleri belirleyip önceden önlem alınmasını sağlayan AFAD İl Müdürlüğü, farklı kurumlarda görev yapan personellere arama kurtarma eğitimi de vererek, bulundukları bölgelerde yaşanabilecek çığ olaylarına kısa sürede ve daha profesyonel müdahale etmelerini sağlamaya çalışıyor.

Daha önce güvenlik korucuları, jandarma personeli ve imamlara eğitim veren AFAD İl Müdürlüğü görevlileri, şimdi de İl Emniyet Müdürlüğünce özel harekat polislerinden oluşturulan 200 kişilik "çığ timi"ne yönelik eğitimlerini sürdürüyor.
Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Kurubaş bölgesinde verilen eğitimlerde özel harekat polislerine "çığ riski, çığla mücadele, arama-kurtarmada dikkat edilecek konular, ilk müdahale, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı" konularında bilgiler veriliyor.

Zorlu bölgede öğrendiklerini başarıyla uygulayan polisler, olası çığ durumunda arama kurtarmada görev yapacak.

Kent genelinde yapılan araştırmalarda 4 bine yakın çığ yatağının tespit edildiği kentte, oluşturulan ekiplerle çığ olaylarına kısa sürede müdahale edilmesi hedefleniyor.

"EN SIKINTI YAŞADIĞIMIZ YER BAHÇESARAY BÖLGESİ" AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, 2021'den bu yana çığ tedbirleri kapsamında kamu kurum personellerinden oluşan ekiplere çığ eğitimi verdiklerini söyledi.

Geçen yıl Çatak, Başkale, Bahçesaray, Gevaş ve Muradiye'de görevli jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 200 kişinin eğitimlerini tamamladıklarını anlatan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, "Şimdi de özel harekat polislerimize çığda arama ve kurtarma olay yeri yönetimi, çığ noktasından geçişin sağlanması, kar kesitlerinin alınma yöntemi, çığ testleri, çığın kopma, akma ve birikme noktalarının tespiti gibi konularda bilgiler veriliyor. Eğitimlerde yine ekiplerin oluşturulması ve müdahale konusundaki incelikler anlatılıyor." dedi.

Yapılan tatbikatlarla ekipleri afetlere hazır hale getirdiklerini belirten AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, şunları kaydetti:

"Tatbikatlarda ekiplerimiz hızlı bir şekilde geldikleri çığ yatağında başka çığ riskinin olup olmadığını tespit ediyor. Alanda bayraklama yöntemini uyguluyor ardından da gözle arama, fiziki arama ve cihazla arama tarama yapıyor."

"Özel harekat polislerinden oluşan 200 kişilik ekibe yıl sonuna kadar eğitimler vereceğiz. Dört gruba ayırdık. Diğer kurumlarda çalışanlara da eğitimlerimiz olacak. En sıkıntı yaşadığımız yer Bahçesaray bölgesi. Merkezden olay bölgesine gidene kadar olay yeri yönetimini sağlayacak ekiplerimizi oluşturduk. Bu ekipler ilk müdahaleyi yapacak."

Sadece Bahçesaray'da 60 kişilik çığ timi oluşturduk. Amacımız ilk başta yerinde müdahale etmek. Merkezden bu bölgelere ulaşmak zaman alacağı için oluşturduğumuz ekipler anında müdahale edecek. Her ilçenin jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan çığ ekipleri hazır."

Önlemlerin hayat kurtardığını ifade eden AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, "5 ilçe için çığ patikalarını belirlediğimiz haritalar yayınladık. Çığ belirleme ve izleme ekibimiz var. Bunlar da kar yağışından sonra çığ tehlikesinin olup olmadığını tespit ediyor. Bu doğrultuda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli uyarıları yapıyoruz." dedi.

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