4 bin 853 firari 'Çember'e girdi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde aranan şahıslara yönelik düzenlenen ÇEMBER-10 operasyonları kapsamında firar 4 bin 853 kişinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 81 il genelinde yine ve yeni bir 'Çember' operasyonu düzenledi.

Çember-10 Operasyonu kapsamında yeni yılın ilk 4 günü ülke genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirildi. Operasyonlarda arama kaydı bulunan 4 bin 853 firari yakalandı.

Konuyla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceklerinin altını çizerken, "Ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" mesajı verdi.

2024 yılının ilk 4 günü 8️⃣1️⃣ İlde “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-10” Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 4️⃣.8️⃣5️⃣3️⃣ Firari Yakalandı❗️Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin… pic.twitter.com/Q6ILir5inP— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 7, 2024

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı ile ilgili detayları da paylaşan Bakan Yerlikaya, 0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 780 şahıs ile, 5-10 yıldır aranmakta olan 33 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 40 şahsın yakalandığını duyurdu. Yerlikaya ayrıca, yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığına ilişkin şu bilgileri de paylaştı.

Hırsızlıktan 867, dolandırıcılıktan 355, yağmadan 167, adam öldürmeden 53 şahıs, cinsel suçlardan 123, narkotik suçlarından 948 şahıs ve terörden 66 şahsın yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, KOM (Kaçakçılık, Organize)'un da yakaladığı 532 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplamda 4 bin 853 firarinin “Çember-10”Operasyonlarında yakalandığını açıkladı.