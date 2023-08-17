39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5'i yabancı toplamda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik'in 4 ilde sürdürdüğü koordineli operasyonuyla yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda 5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını açıkladı.

Yakalanan organizatörlerin 26’sı tutuklandığı ve 13’ünün hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren birimleri tebrik ederken, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız süreceğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1692051342318084348